'VIŠE LIČIM NA TATU' Slobina unuka Marija otkrila čime se Marko Milošević bavi u Moskvi

Unuka Slobodana Miloševića, Marija, otkrila je čime se njen otac Marko bavi u Moskvi, a govorila je i o tome kako su se upoznali on i njena majka Irina.

O njenom ocu Marku, sinu Slobodana Miloševića, se vrlo malo zna otkako je otišao u Moskvu, a Marija je sada otkrila čime se on bavi.

- Moj tata se u Rusiji bavi građevinskim poslom, a moja majka je slikarka. Završila je slikarstvo, a posle je išla na pravni fakultet, ali sada se bavi slikanjem. Ja sam na nju povukla tu umetničku crtu. Mislim da više ličim na tatu, on mi stalno govori "ti si tatin sin" - rekla je Marija za Informer TV i otkrila kako su se njeni roditelji upoznali:

- Moj otac kada je došao u Moskvu nije mnogo znao ruski. Oni su se upoznali u nekom selu, i ona ga je kasnije učila ruski jezik - istakla je Marija, koja je otkrila i kakva je veza njenog dede sa predsenikom Rusije Vladimirom Putinom.

Slobina unuka je govorila i o tome šta joj je otac rekao kada je čuo da će prvi put govoriti za srpske medije.

- Ja ništa ne sakrivam od svog oca. Tata je rekao, ajde dobro, da kažeš sve što želiš. Naravno da brine što sam ovde kao i svaki roditelj - poručila je Marija.

