PETKOVIĆ O OPOZICIJI: Pred kamerama brane Kosovo, na sednici ih nema

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije i član Predsedništva Srpske napredne stranke Petar Petković oglasio se na društvenoj mreži X povodom sednice Odbora za Kosovo i Metohiju, iznoseći oštre kritike na račun pojedinih opozicionih poslanika.

Petković je naveo da su upravo oni poslanici koji u javnosti najglasnije ističu svoju navodnu brigu za Kosovo i Metohiju, i koji se pred kamerama često predstavljaju kao najglasniji zaštitnici srpskih nacionalnih interesa, izostali sa sednice Odbora za KiM.

Kako je istakao, paradoks je tim veći jer su upravo ti opozicioni predstavnici ranije insistirali na održavanju te sednice.

„Oni opozicioni poslanici koji se pred kamerama najviše busaju u grudi kada je reč o Kosovu i Metohiji, nisu se danas pojavili na sednici Odbora za KiM – koju su pritom sami tražili“, naveo je Petković.

Petković je naveo da takvo ponašanje pokazuje da je za deo opozicije pitanje Kosova i Metohije samo sredstvo za prikupljanje jeftinih političkih poena i medijsku promociju.

Кад нема камера, за њих проблеми нашег народа на КиМ не постоје! Срамота! 2/2 — Петар Петковић (@PetkovicPetar) 10. март 2026.

Prema njegovim rečima, kada nema kamera i medijske pažnje, problemi srpskog naroda na Kosovu i Metohiji za te političare, kako tvrdi, prestaju da budu tema.

Petković je zbog toga uputio oštru poruku opozicionim poslanicima.

„Za njih je to tema za sticanje jeftinih političkih poena i još jeftiniji medijski performans. Kada nema kamera, za njih problemi našeg naroda na KiM ne postoje. Sramota“, poručio je Petković.

Autor: Pink.rs