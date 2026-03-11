PINK.RS NA LICU MESTA! OBELEŽENO 20 GODINA OD SMRTI SLOBODANA MILOŠEVIĆA: Veliki broj ljudi se okupio da oda počast, među njima i Slobina UNUKA (FOTO)

AKTUELNO

Na današnji dan, pre 20 godina je u pritvorskoj jedinici Haškog tribunala preminuo nekadašnji predsednik Savezne republike Jugoslavije i Srbije Slobodan Milošević.

Tim povodom, njegovi poštovaoci i članovi Socijalističke partije Srbije iz više gradova Srbije i opština Beograda, okupili su se kod njegovog groba, gde su položili vence i i cveće.

Prisutni su odali poštu bivšem predsedniku, podsećajući na političku karijeru i period u kojem je Milošević bio na čelu države. Obeležavanje godišnjice proteklo je mirno, uz prisustvo manjih grupa građana i simpatizera koji su došli da zapale sveće i polože cveće.

Među okupljenima su bili Vojislav Šešelj, predsednik Srpske radikalne stranke, kao i njegov sin Aleksandar i Milovan Bojić, direktor Institita za kardiovaskularne bolesti "Dedinje", Siniša Vučinić, član Glavnog odbora Srpske napredne stranke i drugi.

Na grob je došla i Marija Milošević, unuka Slobodana Miloševića koja je prvi put u Srbiji.

Ona je juče govorila za srpske mediji i otkrila da studira novinarstvo, te da li planira da krene dedinim stopama i odabere politiku kao profesiju.

BIO JE BORAC ZA PRAVDU I ISTINU' Ovo je UNUKA Slobodana Miloševića - PRVI PUT došla u Srbiju i evo šta je sve rekla o svom DEDI

