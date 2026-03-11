AKTUELNO

MILENKO JOVANOV PROZVAO OPOZICIJU PRED LOKALNE IZBORE: Gde se dede onaj entuzijazam i ubeđivanje da vas narod hoće?

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Milenko Jovanov, član Predsedništva Srpske napredne stranke i narodni poslanik, oglasio se na društvenoj mreži X, gde je komentarisao situaciju u opozicionim redovima uoči lokalnih izbora.

On je u objavi postavio pitanje u vezi sa raspodelom mesta na izbornim listama i mogućnošću preuzimanja vlasti u Knjaževac.

- Čekajte, bre, ljudi! Skupština opštine Knjaževac ima 40 odbornika. Kako mislite da preuzmete vlast ako kažete 15. mesto nije prolazno? Gde se dede onaj entuzijazam i ubeđivanje da vas narod hoće i podržava, da je SNS izgubila podršku i te stvari? - naveo je on.

Autor: Iva Besarabić

