'Ekspo je doveo ceo svet u Beograd!' Mali u hit-videu: A ja sam pokušao da od naših delegata naučim kako se kaže... (VIDEO)

EXPO je doveo ceo svet u Beograd, a ja sam pokušao da od naših delegata naučim kako se kaže “Dobar dan” na nekoliko različitih jezika, poručio je ministar finansija Siniša Mali.

- Svet je danas u Beogradu i Beograd je danas svet u malom. To je slika kako bi svet trebao da izgleda, slika zajedništva, saradnje i međusobnog uvažavanja. U Beogradu boravi 451 delegat iz 138 zemalja, sa svih kontinenata, koje dolaze u Srbiju 2027. godine, poručio je Mali.

- Do početka Ekspa je ostalo 430 dana, tokom kojih ćemo se intenzivno pripremati kako bi sve bilo spremno za 15. maj 2027. godine kada će Ekspo biti otvoren. Već sada imamo potvrđeno učešće 137 zemalja, što znači da ćemo imati specijalizovan Ekspo sa rekordnim brojem zemalja učesnica.

Istovremeno, Ekspo će biti najveći događaj ikada organizovan u našoj zemlji, ali i najveći događaj u svetu 2027. godine. Ponosni smo što smo izabrani da budemo domaćini Ekspa 2027, na kome ćemo se okupiti, jače povezati i još jednom poslati poruku mira, stabilnosti i zajedništva.

