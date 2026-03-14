Vučić u Mramorcu: Potrebno pet ili šest milijardi evra za obnovu lokalnih i regionalnih puteva

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da je potrebno da se obezbedi oko pet ili šest milijardi evra za obnovu svih lokalnih i regionalnih puteva u Srbiji, koji su, takođe, veoma važni i najpotrebniji građanima u malim mestima.

"To niko ne bi mogao da obnovi nikada. Mi ne možemo da obnovimo ono što je 70-tih i 80-tih godina prošlog veka građeno, jer 30 godina gotovo da ništa nije ulagano. I sada kada su velika ulaganja, opet ne možemo sve da stignemo. Ja sam zato tražio i moja ideja negde bilo da nađemo pet ili šest milijardi evra od Svetske banke, ali oni neće da finansiraju puteve", rekao je Vučić tokom obilaska porodičnog gazdinstva Đorđević u selu Mramorac kod Smederevske Palanke, koje se bavi ratarstvom i stočarstvom.

Vučić je rekao da bi nam SB dala ta sredstva, jer imamo nizak javni dug, ali ne za puteve već pre za pruge, gasovod i drugo.

"Daće nam za šta hoćete, samo neće da finansiraju puteve. A nama su putevi najpotrebniji. Nama je razuđena Srbija, ima mnogo zaselaka, mnogo sela, a ti ljudi ne mogu da imaju dobar standard zato što nemaju put pre svega. I ovde do kuće Đorđevića, do bilo koga dakle ne možeš da dođeš bez makadama i kad napraviš put onda mu je život drugačiji, onda mu je sve drugačije, ali to ne bi bilo moguće da nema ovih velikih arterija (autoputeva i brzaih saobraćajnica). Važni su mali krvni sudovi, ali velike arterije strašno važne", istakao je Vučić.

Predsednik Vučić je rekao da se iznervirao kada je dolazio u Mramorac koliko je put bio loš i najavio da će sve u samom Mramorcu biti asfaltirano u narednih 20 dana, kao i da će biti urađen i most preko Jasenice sa pristupnim putevima.

Meštani su zatražili da se uradi i još jedna sokak od 1.200 metara.

Vučić je rekao da treba da imaju u vidu da samo jedan kilometar košta oko 30 miliona dinara.

Primetio je da je veoma lep kraj oko Smederevske Palanke, a meštani su zahvalili na poseti i istakli da je on, kako su rekli, prvi od Karađorđa koji ih je posetio i došao u Mramorac.

Vučić je razgovarao sa meštanima i pitao ih šta još država može da pomogne u tom kraju osim puteva.

