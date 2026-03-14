Blokader napao aktiviste SNS-a u Mirijevu: Pogledajte stravičan snimak napada (VIDEO)

Danas je u Mirijevu došlo do incidenta u kojem su, prema navodima očevidaca, fizički napadnuti aktivisti SNS-a.

Naime, napad je izvršio blokader, a koji je, prema sopstvenim rečima, proveo deset godina u zatvoru u Zabeli.

Nakon zastrašujućeg napada na članove SNS, upućen je hitan poziv policiji da reaguje i utvrdi sve okolnosti događaja, kao i da identifikuje i procesuira odgovorno lice.

Danas oko 11.10 u Mirijevu su fizicki napadnuti aktivisti @sns_srbija od blokadera robijasa, koji je po sopstvenom priznanju u zatvoru Zabela proveo 10 godina.

Trazimo hitno hapsenje krezubog robijasa!

Molimo @policijasrbije da hitno uhapsi ovo smece!

— Istina Boli (@boliistina4) 14. март 2026.

Takođe, iz SNS-a su zatražili hitnu reakciju nadležnih organa i poručili da očekuju da policija brzo rasvetli slučaj i preduzme zakonom predviđene mere protiv počinioca.

