General Mojsilović na sastanku sa komandantom Kfor-a: Priština povlači provokativne poteze

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović sastao se danas u Beogradu sa komandantom Kfora general-majorom Ozkanom Ulutašom.

Na sastanku je bilo reči o bezbednosnoj situaciji na Kosovu i Metohiji i aktivnostima koje Vojska Srbije i Kfor preduzimaju radi praćenja situacije na terenu i sprečavanja eskalacije krize.

U svetlu najavljenog početka primene spornih zakona o strancima i vozilima koje su donele privremene institucije u Prištini, ocenjeno je da je bezbednosna situacija u Pokrajini osetljiva i krhka i da je stoga izuzetno važno da Međunarodne bezbednosne snage, kao jedina legitimna oružana formacija na Kosovu i Metohiji, povećaju budnost i preduzmu neophodne mere za očuvanje mira i stabilnosti i zaštitu Srba, kao najugroženijeg dela populacije.

General Mojsilović je ukazao da su jednostrani potezi privremenih institucija samouprave u Prištini i nastojanja da se tzv. Kosovske bezbednosne snage transformišu u vojsku u suprotnosti sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i svim potpisanim sporazumima, ocenjujući da je reč o provokativnim aktivnostima koje se negativno odražavaju na bezbednost u Pokrajini i regionu.

Autor: D.Bošković