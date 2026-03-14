BLOKADERSKE LISTE RAZOTKRIVAJU IZDAJNIKE! Profesor iz Bajine Bašte jedan od najbeskompromisnijih protiv srpskog naroda - ljudi koji čine sve da SRBIJA STANE

Kako se približavaju izbori, sve više pažnje izazivaju blokaderske liste i kandidati koje one promovišu - među njima i osobe čiji javni istupi otvoreno podstiču mržnju prema sopstvenom narodu. Tako lista „Ujedinjeni za Bajinu Baštu“ u prvi plan stavlja profesora istorije u gimnaziji u Bajinoj Bašti Vladimira Jevtića, koji godinama zagovara teze o zločinačkom karakteru srpskog naroda.

Jevtić je u svom dosadašnjem radu sarađivao sa bošnjačkim nevladinim organizacijama iz Bosne i Hercegovine na promovisanju teze o postojanju "genocida u Srebrenici". Prisustvovao je i komemorativnim skupovima organizovanim u Srebrenici i Potočarima, navodeći da na taj način želi da "iskaže solidarnost sa žrtvama genocida koji su počinile srpske vojne i paravojne formacije".

Кандидат на тзв. ,,студентској листи " у Бајиној Башти - Владимир Јевтић, професор историје:



"Srbi su ubijali Bošnjake. Napadali su ih nenaoružane, mirne i iznenađene po selima i gradovima istočne Bosne u proleće 1992. godine. Srbi iz zapadne Srbije su odlazili da pljačkaju…

U više navrata isticao je da su Srbi ubijali Bošnjake.

"Napadali su ih nenaoružane, mirne i iznenađene po selima i gradovima istočne Bosne u proleće 1992. godine. Srbi iz zapadne Srbije su odlazili da pljačkaju spaljene i napuštene bosnjačke kuće, krali su njihove stvari i imovinu, prenosili ih preko Drine i preprodavali po Srbiji. Srbi su organizovali masovna sistematska silovanja bosnjačkih žena i devojčica, Srbi su klali, streljali, spaljivali žive ljude, bacali ih pod mostove i u jezera" - tvrdio Jevtić.

Takođe, u svojim tekstovima tvrdio je da su "snajperisti i mitraljesci, takođe sa teritorije Srbije, pucali su iz obesti na izgladnele Srebreničane, koji su po cenu života, u zimu 1993, išli da skupljaju ostatke kukuruza po poljima, kako ne bi umrli od gladi u Srebrenici krcatoj izbeglicama"



"Srpski su vojnici sprečavali unos sanitetskog materijala u Srebrenicu, dok su u pretrpanoj bolnici hirurške intervencije vršene ručnom testerom, a ranjenici umirali od sepse. Srpski vojnici i policajci su streljali zarobljene Bošnjake nakon pada Srebrenice, Srpski vozači su vozli kamione i autobuse, koji su zarobljenike prevozili do mesta egzekucije. Bili su to autobusi iz srbijanskih gradova Šapca, Loznice, Užica, Valjeva… Mnogi Vlaseničani, Milićani… su u julu 95, dok su žene i deca deportovani iz Potočara, izlazili na ulice i zasipali kamenicama i najgorim uvredama konvoje deportovanih, koji su u tom trenutku ostajali bez mnogih članova najuže porodice. Mnogi Srbi su na ovaj ili onaj način učestvovali u genocidu, a gotovo se niko nije usprotivio, pa je razumljivo što se danas mnogi bore sa svojom savešću, bežeći od suočavanja sa sopstvenim nečoveštvom.” - isticao je Jevtić.

Pored toga, Jevtić je u pojedinim medijima u Srbiji, ali i Bosni i Hercegovini, kao i u Nemačkoj, u više navrata pozivao međunarodne institucije da kazne Srbiju zbog "počinjenih zločina", a tu tezu je zastupao i na raznim skupovima.

U poslednjem periodu, Jevtić se ističe i kao jedan od najglasnijih zagovornika stava da prosvetni radnici organizuju proteste u vidu protivzakonitog štrajka, odnosno blokade škola, pa je tako i sam bio jedan od organizatora skupa pod nazivom "Zastani Srbijo", održanog 17. januara 2025. godine u Bajinoj Bašti.

Imajući u vidu njegovo dosadašnje javno delovanje, može se zaključiti da svoje aktivnosti sprovodi u skladu sa interesima organizacija koje finansijski podržavaju ovakav vid delovanja protiv jedne zemlje sa ciljem narušavanja međunarodnog ugleda i položaja Srbije, kao i promovisanja narativa o satanizaciji srpskog naroda.

Ovaj primer jasno pokazuje kakve ljude blokaderske liste žele da dovedu na vlast – pojedince koji ne samo da javno zagovaraju narative protiv sopstvenog naroda, već i otvoreno promovišu ideje koje urušavaju ugled i poziciju Srbije. Takvi kandidati svojim delovanjem osporavaju istorijske događaje, promovišu satanizaciju Srbije i postavljaju pitanje kome zapravo služe i čije interese zastupaju.

Autor: Pink.rs