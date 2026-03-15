Perić: Očuvani stubovi opstanka srpskog naroda na Kosovu i Metohiji

Rešenjem u vezi sa Zakonom o strancima očuvani stubovi opstanka srpskog naroda na Kosovu, izjavila je danas dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici prof. dr Slobodanka Perić.

„Ovo rešenje za sve nas na Univerzitetu predstavlja korak i način za nesmetan rad i to ne samo zaposlenih u administrativnom delu, već pre svega za studente. Bez ovog rešenja bili bi dovedeni u pitanje i ugroženi obrazovni i zdravstveni sistemi“, rekla je Perić za Kosovo onlajn.

Ona je istakla da bi to izazvalo domino efekat po opstanak i opstanak Srba na Kosovu.

„Ovo rešenje je ne samo pomerilo, nego je uklonilo administrativne barijere, koje bi za sve nas u ovim institucijama donele mnogo administrativnih, procesnih, upravnih i pravnih vratolomija što bi dodatno otežalo rad svih nas. Sutra normalno nastavljamo naš rad i nastavu. Tu su predispitne, ispitne obaveze. Za nas i studente najvažnije je da nastavljamo da radimo u obrazovnom sistemu prema nastavnom planu i programu Republike Srbije“, podvukla je Perić.

Ona je istakla da je svih ovih godina Univerzitet, na čelu sa Rektoratom, posvećen je osptanku i borbi za očuvanje našeg obrazovnog sistema.

„U toj borbi nismo sami, tu je velika podrška naše lokalne zajednice i uz nas je naša država Srbija. Neću reći iza nas, već uz nas u ovoj borbi. Moramo da shvatimo da Univerzitet i zdravstveni sistem predstavljaju stub opstanka Srba na Kosovu i Metohiji. To je pupčana vrpca koja veže nas na Kosovu i Metohiji sa svojom otadžbinom Srbijom“, rekla je Perić.

Ona je naglasila da se ne radi samo o borbi za obrazovni i zdravstveni sistem, već o borbi za svako dete.

„Svako dete koje upiše osnovnu, pa srednju školu i zatim Univerzitet, zaposli se na Kosovu i Metohiji, za nas je još jedna porodica koja ostaje. A svakom porodicom koju sačuvamo, čuvamo suverenitet i integritet Srbije na Kosovu i Metohiji“, podvukla je Perić.

Autor: Pink.rs