Gradski odbor SNS osudio brutalno nasilje blokadera

Gradski odbor Srpske napredne stranke najoštrije osuđuje brutalno nasilje blokadera kom su bili izloženi aktivisti Srpske napredne stranke u Mirjevu tokom svojih redovnih stranačkih aktivnosti.

Ogoljenja politička mržnja i nasilje na ulicama su očigledno postali trajni obrazac ponašanja blokadera koji misle da im je apsolutno sve dozvoljeno kako bi ostvarili svoj cilj i zaustavili dalji napredak i razvoj Srbije.

Podsećamo da je u proteklih godinu dana zabeleženo više od 800 napada na prostorije Srpske napredne stranke koje su uništavane, lomljene a u nekoliko slučajeva je pokušano i njihovo spaljivanje u Valjevu i Novom sadu uprkos činjenici da su se u tom trenutku u stranačkim prostorijama nalaze funkcioneri, članovi i simpatizeri stranke.

Pored napada na stranačke prostorije naši aktivisti su svakodnevno izloženi ogoljenom nasilju i agresiji koji su prerasli u nekim slučajevima i u pokušaje ubistva kao što je bio slučaj 22.oktobra 2025.godine kada je blokader zaslepljen političkom mržnjom pucao iz vatrenog oružija na našeg člana i aktivistu Milan Bogdanovića koji je pukom srećom ostao živ nakon pucnjave koja se desila ispred Narodne Skupštine Republike Srbije.

Tražimo od nadležnih organa, tužilaštva i sudstva da se svako brutalno nasilje i napad na aktiviste Srpske napredne stranke istraži i procesuira i da svaki taj napad dobije svoj sudski epilog jer do sada za brojne napade, incidente i progon članova i simpatizera Srpske napredne stranke niko nije odgovarao. Zahtevamo od pravosudnih organa da ovaj napad shvate ne samo kao napad na aktiviste Srpske napredne stranke već kao napad na slobodu političkog delovanja i okupljanja.

Pred nasilnicima se nikada nećemo povlačiti i nastavićemo još više i snažnije da se borimo zajedno sa predsednikom Aleksandrom Vučićem za našu politiku koja Srbiji garantuje mir i stabilnost u kojoj će svaka porodica imati sigurnu budućnost i mogućnost za dobar i kvalitetan život.

Autor: S.M.