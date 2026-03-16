VUČIĆ SA PRIPADNICIMA 'KOBRI': Predsednik zahvalio elitnoj jedinici na lojalnosti i posvećenosti

Izvor: Pink.rs

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sinoć sa pripadnicima Odreda vojne policije specijalne namene „Kobre“.

Predsednik je za pripadnike ove elitne jedinice organizovao večeru, istakavši njihovu ključnu ulogu u obavljanju jednog od najtežih poslova u sistemu bezbednosti.

„Večera sa momcima iz 'Kobri' bila je prilika da razgovaramo kao ljudi, opušteno i iskreno, o svemu kroz šta zajedno prolazimo“, naveo je Vučić na svom Instagram nalogu. On je naglasio da je reč o vrhunskim profesionalcima koji svakodnevno nose ogroman teret i odgovornost, te im je zahvalio na posvećenosti i snazi koju pokazuju u svakom trenutku.

Predsednik je poručio da izuzetno poštuje odricanje koje zahteva njihov poziv, zaključivši da uz takve ljude „čovek zna da nije sam“.

Autor: D.S.

