'BLOKADERI SE BORE ZA STRATEŠKE INTERESE HRVATSKE' Ana Brnabić ukazala na glavnu razliku: Vučić se, za razliku od njih, bori za Srbiju (VIDEO)

Predsednica Skupštine Ana Brnabić gostovala je na emisiji Hit Tvit i tom prilikom komentarisala to što Hrvatska danima govori o predsedniku Srbije Aleksandra Vučiču u lošoj konotaciji, naglašavajući da on ne treba da bude na čelu Srbije, čime oslikavaju svoju mržnju prema predsedniku i vide glavnu prepreku za ovladavanje Srbije.

- Meni je potpuno jasno zašto je u strateškom interesu Hrvatske da Aleksandar Vučić ne bude na čelu Srbije, zašto se oni bore za to i zašto u to ulažu vanredne napore. Hrvatska želi blokadere. Pod jedan, jer kažu da se u Hrvatskoj osećaju kao kod svoje kuće, ne u Srbiji. Kad god mogu da kažu nešto loše o Srbiji, oni uvek kažu. Kad treba da se kaže nešto o Hrvatskoj, to je uvek samo u superlativu. Svi ti blokaderi se nijednom nisu oglasili u vezi sa pesmama Tompsona, o tome što 400-500 hiljada urliče "za dom spremni" sa ustaškim simbolima i grbovima. Nisu se ogradili ni kada je na dočeku hrvatskih rukometaša bila himna "zapaliću Krajinu do Knina". Oni su rekli ja se osećam kao kod svoje kuće - rekla je Brnabić.

Podsetila je da, pored trenutnih blokadera, postoje i blokaderi iz bivše vlasti.

- Zašto je Hrvatskoj u interesu, kao i mnogim drugim stranim sila, da se blokaderi iz bivše vlasti vrate na vlast i da vode Srbiju. Evo da vidimo, Zdravko Ponoš Vikiliks depeša. Kaže, General Ponoš je nedvosmiislen oko strateške opredeljnosti srpskih oružanih snaga ka ulasku u partnerstvo za mir i konačnom učlanjenju u NATO. Taj Ponoš ima hrvatsko državljanstvo i on je bio kanditat blokadera za predsednika Srbije. Oni su želeli da postave za predsednika države nekoga čija je strateška opredeljnost konačno učlanjenje Srbije u NATO. Da to sve bude još gore, piše, Ponoš je, da bi taj cilj bio ostvaren naveo izazove koji su pred njim da se Vojska Srbije samoukine. Smanjenje ljudstva na 27 hiljada, umesto postojećih 62 hiljade. Velika redukcija i zatvaranje vojnih baza i usvajanje moderne strukture vojnih snaga, kao najvažnije, Ponoš je rekao da promena stanja svesti oružanih snaga, a naročito oficira, predstavlja najveći izazov - navela je Brnabić.

Dodala je da je u strateškom interesu Hrvatske i nekih drugih, da ljudi poput Zdravka Ponoša vode Srbiju,a ne Aleksandar Vučić.

- Sa njim imamo prvi u Evropisupersoničnu raketu. Imamo vojsku koja je prema rangiranju Global Fire Power 63. na svetu, Hrvatska je 74., Slovenija 96. a Crna gora 127....Verujem da će u ovoj godini biti sve mnogo, mnogo bolje za Srbiju - rekla je Brnabić.

- Blokaderi žele da ukinu Vojsku Srbije, Aleksandar Vučič ljubomorno čuva vojnu neutralnost Srbije, zato što građani Srbije žele vojnu neutralnost, a mi znamo šta su nam radili kad smo bili vojno slabi, s tim da su doveli Ponoša kako bi bili ne vojno slabi, nego vojno uništeni. Da su ostali posle 2012. godine, danas Srbije ne bi bilo- zaključila je Brnabić.

Autor: Jovana Nerić