GLIŠIĆ RASKRINKAO 'STUDENTSKE' LISTE: Na njima su osuđenici za narkotike i krađe, a ne studenti! Rektor Đokić hteo da ruši državu!

Ministar za javna ulaganja i predsednik Izvršnog odbora SNS, Darko Glišić, izneo je danas u studiju TV Pink šokantne podatke o predstojećim lokalnim izborima i zloupotrebama unutar obrazovnih institucija.

Glišić je poručio da država svako svoje obećanje ispunjava, od lečenja dece sa retkim bolestima do izgradnje klinike „Tiršova 2“, dok opozicija, koju je nazvao „blokaderima“, nema nikakvu politiku osim negiranja svega urađenog.

„Na listama kriminalci, a ne akademci“

Posebno žestok Glišić je bio govoreći o listama za izbore u Lučanima, gde je raskrinkao lažno predstavljanje opozicije.

- Na takozvanim „studentskim listama“ nema nijednog studenta! Na jednoj od njih su osuđenici za krađu drva, narkotike i obijanje. Tu listu kao da su sastavljali u kaznenoj evidenciji, birajući one sa najgorim delima. Jedina lista koja zaista ima studenta je „Aleksandar Vučić - Lučani, naša porodica - naglasio je Glišić.

„Hteo je da se probudi kao predsednik“

Ministar se osvrnuo i na blokadu Univerziteta u Beogradu, optuživši direktno rektora Vladana Đokića za političko mešetarenje.

- Univerzitet nije blokirala omladina, već rektor Đokić zbog sopstvenih političkih ambicija. Bio je ubeđen da će se probuditi kao predsednik države ili Vlade. Zloupotrebio je decu kao svoju pešadiju, ali su časni ljudi 15. marta odbranili slobodu i državu - poručio je ministar, dodajući da će predložiti da se taj datum posebno obeležava.

Bolno suočavanje 29. marta

Glišić je zaključio da narod najbolje vidi ko gradi, a ko ruši, i najavio šta čeka opoziciju na predstojećem glasanju.

- Oni koji misle da je politika samo negiranje, suočiće se sa voljom građana. Nadam se da će to suočavanje 29. marta da im bude veoma bolno - zaključio je Darko Glišić.

Autor: D.S.