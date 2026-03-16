Reagovanje Dimitrija Kerna povodom objave na portalu Pink.rs

Povodom objave teksta na Pink.rs sa naslovom: „Ovi bi na vlast?! N1 predstavio blokadersku 'elitu' u Lučanima (VIDEO)“, regovao je Dimitrije Kern, preko svojih punomoćnika, zahtevajući objavu odgovora, odnosno demantija, njihovog klijenta.

Odgovor, prenosimo u celosti:

„Navodi izneti u okviru teksta „Ovi bi na vlast?! N1 predstavio „blokadersku eltiu" u Lučanima (VIDE0)" objavljenog 14. marta 2026. godine na internet sajtu www.pink.rs dana 14. marta 2026. godine su netačni i predstavljaju iznošenje neistinitih informacija o meni. Neistiniti su navodi da sam osuđivan za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, dok je apsolutno netačna i potpuno izmišljena tvrdnja da sam evidentiran u bilo kakvoj bazi podataka za porodično nasilje. Objavljivanje ovakvih tvrdnji bez mog pristanka predstavlja nedopušteno zadiranje u moj privatni život i povredu moje časti i ugleda, iz kog razloga zahtevam da se ovaj odgovor objavi bez odlaganja i da se prestane sa daljim iznošenjem sličnfh tvrdnji. Dimitrije Kern".