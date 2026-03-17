22 GODINE OD POGROMA SRBA NA KiM Nikolić: Dan kada je svet ćutao, a bol odzvanjao jače od svake reči! Sećamo se, ne zbog prošlosti - već zbog istine

Predsednica skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, Danijela Nikolić, emotivnim saopštenjem prisetila se martovskog pogroma, a njeno saopštenje prenosimo u celosti.

Danas se navršavaju 22 godine od pogroma nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji. Dana kada su gorele naše kuće, naše svetinje, naša sećanja. Dana kada su ljudi proterivani samo zato što su Srbi. Dana kada je svet ćutao, a bol odzvanjao jače od svake reči. Sećamo se. Ne zbog prošlosti – već zbog istine.

Sećamo se spaljenih domova, porušenih crkava i manastira, razorenih grobalja, ugašenih ognjišta. Sećamo se suza majki, straha u očima dece, nemoći da zaštitimo ono što je vekovima stvarano. Ali se sećamo i dostojanstva. Sećamo se opstanka.Sećamo se hrabrosti našeg naroda koji je ostao i kada je bilo najteže.

Danas, 22 godine kasnije, pravda i dalje ćuti.

Odgovorni nisu kažnjeni. Istina nije do kraja priznata. Rane nisu zalečene. Zato ne smemo zaboraviti. Jer zaborav je drugo stradanje.

Naša je obaveza da pamtimo, da govorimo, da svedočimo – u ime onih koji više ne mogu. Da čuvamo svoje svetinje, svoje ime i svoje pravo na život dostojan čoveka. Kosovo i Metohija nisu samo teritorija.

To je zavet. To je identitet. To je srce Srbije. Neka je večna slava svim stradalima. I neka nas njihova žrtva obavezuje da nikada ne odustanemo.

Autor: Jovana Nerić