'SRBIJA JE NAŠA PORODICA' Vučić: Kada vam neko poveri svoj kraj, poverio vam je svoju kuću, a kuća se čuva kao porodica (VIDEO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram nalogu i poslao snažnu poruku.

- Kada vam neko poveri svoj kraj, poverio vam je svoju kuću, a kuća se čuva kao porodica.

- Svako od vas zna svoj grad bolje nego iko. Svaki kraj ima svoje ime, svoje brige i svoje ljude. Ne obećavajte olako. Obećavajte samo ono iza čega ste spremni da stanete i odgovorite. Kada pobedite, i ako pobedite, radite još više. Ako pogrešite, priznajte. Kada je teško, ne povlačite se. Jer kada vam neko poveri svoj kraj, poverio vam je svoju kuću. A kuća se čuva kao porodica. Srbija je naša porodica. - poručio je predsednik.

Autor: D.Bošković