Delegacija Višeg javnog tužilaštva sa predstavnicima Venecijanske komisije

Delegacija Višeg javnog tužilaštva u Beogradu predvođena zamenikom glavnog javnog tužioca Miodragom Markovićem razgovarala je 16. marta 2026. godine sa predstavnicima Venecijanske komisije koji su boravili u radnoj poseti Beogradu.

Na sastanku u Narodnoj skupštini Republike Srbije bilo je reči o nedavno usvojenim izmenama i dopunama seta pravosudnih zakona koji se odnose na javno tužilaštvo.

Posebna pažnja posvećena je izmenjenim odredbama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, koje je delegacija VJT u Beogradu ocenila kao bolja od prethodnih hibridnih rešenja, imajući u vidu da date izmene prate organizacionu i funkcionalnu strukturu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kao i Višeg suda u Beogradu.

Istom prilikom predstavnicima Venecijanske komisije je predstavljen idejni predlog prema kojem bi bila izvršena decentralizacija Posebnog odeljenja za visokotehnološki kirimnal tako da se formiraju odeljenja u sve četiri apelacije, pored VJT u Beogradu i u višim javnim tužilaštvima u Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu.

Idejno rešenje je predloženo imajući u vidu sve veći broj krivičnih dela iz oblasti visokotehnološkog kriminala, a na koji način bi se napravila ravnomernija podela teritorijalne nadležnosti i postupanja, a samim tim unapredila efikasnost gonjena izvršilaca ove vrste krivičnih dela.

Predstavnicima Venecijanske komisije je ukazano da je dobro što se u Zakonu o javnom tužilaštvu našlo rešenje, koje je ranije sugerisala i sama Komisija, prema kojem odluku o upućivanju javnih tužilaca donosi Visoki savet tužilaštva, kao kolegijalni organ po jasnim kriterijumima i merilima za izbor javnih tužilaca, a ne više Vrhovni javni tužilac svojom diskreniconom odlukom.



Pored zamenika glavnog javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, sastanku su prisustvovali rukovodilac Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Aleksandar Momčilović, kao i rukovodilac Odeljenja za opšti kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nikola Uskoković.

Autor: S.M.