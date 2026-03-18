'JEDINA NAMERA MU JE DA NASTAVI BORBU KAO KADA JE DRŽAO PUŠKU' Vučić odgovorio Piculi: Više nestalih Srba nego Hrvata, a ja samo slušam o nestalim Hrvatima

Aleksandar Vučić odgovorio je na optužbe izvestioca za Srbiju u Evropskom parlamentu Tonina Picule koji danima ne prestaje da priča o njemu.

Najpre mu je zamerio što je išao u Brisel, a ne u Moskvu, a onda tvrdio da Vučić nastupa u nespojivim ulogama lidera stranke i predsednika države, te da "gledanje kroz prste autokrati i forsiranje stabilnosti nasuprot jačanja demokratije je alibi politika koja nije pomogla transformaciji Srbije u procesu pristupanja EU.".

Vučić je poručio da Picula i Hrvati uvek više govore o sebi nego o njemul

- Dolazite navodno sa dobrim namerama, a u stvari jedina vam je namera da nastavite borbu kao kad ste držali pušku, samo drugačijim sredstvima - rekao je Vučić i naglasio da "nije zabrinut" zbog Piculinih reči.

- Prethodnih sedam dana u hrvatskim medijima ste mogli da vidite da pozivaju blokadere i objašnjavaju da je Hrvatska čudo svetsko. Crveni krst iz Ženeve je rekao da je više nestalih Srba nego Hrvata, a ja svaki dan slušam o nestalim Hrvatima samo. Ali ti nestali Srbi valjda nisu ljudi. Jednostavno, to njih ne zanima. Oni neće čak ni da pominju a kamoli da kažu da je više nestalih Srba. Kako onda da razgovarate sa nekim ko ne želi da čuje bilo šta? Što se tiče ličnih ocena, bio bih zabrinut da gospodin Picula nešto lepo o meni kaže - jasan je Vučić.

Autor: Iva Besarabić