IZ RUSIJE U KONČAREVO STIGLE MOŠTI SVETOG ALEKSANDRA NEVSKOG! Palma: Moja porodica i ja, kao i meštani sela, neizmerno smo zahvalni na ovakvom poklonu

Čestica moštiju Aleksandra Nevskog i njegova zastava na dar hramu Svetog Jovana Krstitelja u Končarevu

Ministar savetnik Ambasade Ruske Federacije u Republici Srbiji Aleksandar Konanihin poklonio je Daliboru Markoviću Palmi, odnosno hramu Svetog Jovana Krstitelja u Končarevu, čiji je ktitor porodica Marković, česticu moštiju velikog kneza Aleksandra Nevskog i zastavu Aleksandra Nevskog, osvećenu na grobu Gospodnjem u Jerusalimu.

- Uz pomoć Fondacije Svetog mučenika Vanifatija, na našu molbu, na molbu ambasade i na moju ličnu molbu, vladika Ignatij iz Rusije, česticu je poklonio Fondaciji Vanifatija, a ona ju je poklonila vašem selu i porodici Marković, kako bi Aleksandar Nevski štitio vaš kraj. Iako je bilo komplikovano, srećan sam što smo uspeli - rekao je ministar savetnik Ambasade Ruske Federacije u Republici Srbiji Aleksandar Konanihin.

On je dodao da je veoma značajna i zastava Aleksandra Nevskog, koja ne samo što je pripadala njemu, već je osvećena u Jerusalimu na grobu Gospodnjem.

- I ona je ovde doputovala iz Jerusalima. To je veoma redak čin. U Srbiji ne postoji nijedan hram koji ima mošti Aleksandra Nevskog i njegovu zastavu osvećenu u Jerusalimu. Za nas je to direktna veza Rusi i Srbiji – ocenio je Konanihin.

ZAHVALNOST

On je dodao da je vredne poklone darivao u znak prijateljstva sa Draganom Markovićem Palmom i njegovim sinom Daliborom Markovićem Palmom i u znak zahvalnosti za pažnju i poštovanje “herojima koji večno spavaju u spomen-kosturnici boraca Crvene armije, poznatijoj kao “Rusko groblje”.

- Zadovoljni smo i zahvalni stanju u kom se nalazi rusko vojničko groblje u Jagodini. To ćemo pamtiti, nikada nećemo da zaboravimo i stvarno smo vam neizmnerno zahvalni - kazao je Konanihin.

VELIKI POKLON RUSKE BRAĆE

Dalibor Marković Palma izrazio je zahvalnost što su hram Svetog Jovana Krstitelja u Končarevu, selo Končarevo, meštani sela Končareva, ali i grad Jagodina od braće iz Rusije, od velikog prijatelja Aleksandra Konanihina, na poklon dobili česticu mošti velikog kneza Aleksandra Nevskog, koji je bio veliki pokrovitelj ruske zemlje, zaštitnik i veliki ruski diplomata.

- Zahvaljujuči našem bratu i prijatelju Aleksandru, koji se potrudio da ove mošti stignu u naš hram, evo od danas u našem hramu, ovde u Končarevu, imamo i česticu moštiju iz Rusije. Do sada smo imali 13 čestica moštiju iz Grčke, Jarusalima i iz Egipta, a sada 14. Moja porodica i ja, kao i meštani sela Končareva, neizmerno smo vam zahvalni na ovakvom poklonu. To što ćemo od danas imati mogućnost da se molimo i ruskom svetitelju Aleksandru Nevskom, koji je poznat kao zaštitnik porodice, za nas je velika čast, jer i mi zastupamo stav da je porodica stub svakog društva. Naše selo je poznato po tome - rekao je Dalibor Marković Palma.

BRATIMLJENJE

Kako je Sveti Aleksandar Nevski pokrovitelj grada Sankt Peterburga, Konanihin je rekao da se trude da na taj način povežu grad Jagodinu i Sankt Peterburg, a Dalibor Marković Palma dodao je da grad Jagodina već radi na tome da se jedna opština iz Sankt Peterburga pobratimi sa gradom na Belici. Marković je izrazio nadu da će do bratimljenja uskoro doći uz pomoć Ambasade Ruske Federacije u Republici Srbiji, ruskog ambasadora Aleksandra Bocan-Harčenka, Konanihina, ali i ruskog sveca Aleksandra Nevskog.