KLJUČNE VUČIĆEVE PORUKE SA VELIČANSTVENOG SKUPA U ARENI: Ove reči su odjeknule Srbijom (FOTO)

Srpska napredna stranka (SNS) održala je u subotu veliki skup u Beogradskoj areni na kom se obratio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Arena je bila potpuno puna, kao i plato ispred hale, a prema zvaničnim podacima okupilo se više od 70.000 ljudi.

Predsednik Aleksandar Vučić je u svom govoru uputio je šest ključnih poruka srpskom narodu.

Šta je politika Srbije?

- Naša politika je politika mira, stabilnosti, bezbednosti. Naša politika je politika zemlje koja se nalazi na evropskom putu. Moramo da budemo posvećeni tim vrednostima i moramo još mnogo toga da uradimo - rekao je Vučić i naglasio da je tokom poslednje četiri godine Srbija pokazala da je samostalna i slobodna zemlja.

- Nismo hteli da se odreknemo prijateljstva ni sa onima koji su bili prokazani, napadani od svih. Znamo mi šta su sankcije, jedina smo zemlja u Evropi koja nije uvodila sankcije Ruskoj Federaciji, jedina zemlja koja ne pristaje na odustajanje od prijateljstva sa svojim tradicionalnim partnerima na Istoku. Gradimo dobre odnose sa Narodnom Republikom Kinom, gradimo sve bolje i zgradićemo najbolje sa Sjedinjenim Američkim Državama. I to je naša politika, jer naša politika je u jednoj reči - Srbija i njen napredak. Ono što je interes Srbije, to je naša politika - istakao je Vučić.

Teško breme za Srbiju

Predsednik se osvrnuo i na prethodnih godinu i po dana kada su blokaderi pokušali da sruše Srbiju.

- Zahvalan sam ljudima koji su sačuvali Srbiju od napada i spolja i iznutra. Srbija im to nikada neće zaboraviti. Bilo je teško vreme pre više od godinu dana, veliko breme za Srbiju. U danu kada su hteli da konačno sruše Srbiju, kada su želeli da izvrše državni udar, kada su mnoge državne institucije prešle na stranu protiv države, kada su mnogi mislili da će strani interesi biti ostvareni i Srbija biti na kolenima, vi ste stali u centar grada i rekli mi smo na braniku otadžbine, ne diramo nikoga ali smo tu. Hvala što ste sačuvali i odbranili Srbiju i traktoristi koji su ostali bez mašina i vi koji ste samo gledali. Hvala vam, Srbija vam to nikada neće zaboraviti - rekao je on komentarišući jedan od transparenata na kome piše "15.03.2025. samo smo stajali i gledali i pobedili vas".

Obiđite svaku kuću

Vučić je razgovarao i sa kandidatima koalicije okupljene oko te stranke za lokalne izbore 29. marta u 10 gradova i opština i poručio im da moraju da menjaju sebe i obiđu svaku kuću.

- Ono što sam čuo svuda, uz hiljade problema sa kojima se ljudi suočavaju, čuo sam da smo mi krivi za određene stvari. I ja prihvatam da sam i ja kriv za to, pre svega. Dok smo se bavili velikim stvarima i dok smo se trudili da pravimo rezultate u izgradnji puteva, u izgradnji pruga, naučno-tehnoloških parkova, negde smo zaboravljali ljude i nismo dovoljno pažnje njima posvećivali. I zato moja prva poruka za sve vas koji dolazite iz tih opština, jeste da ne možete da se ponašate kao do sada i nećete moći tako nikada više da se ponašate, ne zbog mene, već jer ljudi hoće da ih čujete - kazao je Vučić razgovarajući sa kandidatima.

- Menjaćemo i vas ukoliko ne budete slušali narod, ukoliko ne budete hteli da čujete ljude i saslušate njihove muke. I da znate, možemo da izgradimo desetine kilometara puteva, možemo da izgradimo nove hale, domove zdravlja, bolnice, sve možemo da napravimo. Ali nas ljudi neće poštovati i ljudi će biti nezadovoljni ukoliko njih ne čujemo i ukoliko ne razumemo šta su njihove potrebe - dodao je predsednik.

Plate i penzije

Vučić je najavio da će za samo četiri godine prosečna penzija u Srbiji biti 750 evra, a prosečna plata 1.700 evra.

- To je naš plan i program. To je ono što obećavamo građanima i to je ono što nudimo. To je ono što je za nas od presudnog značaja - rekao je Vučić.

On je poručio da će obezbediti da penzionerima koji imaju najniže penzije one brže rastu u narednom periodu, ističući da je to pokazatelj da ta stranka brine i o onima koji teže žive.

- Kada vidim da moji roditelji imaju visoku penziju, ja osetim tu nepravdu kada znam da neko drugi ima tri puta manju penziju. E tu nepravdu moramo da ispravimo i ti ljudi koji imaju najniže penzije, obezbedićemo da njima nešto brže rastu te penzije. Naći ćemo način, jer nepravda ne može da bude pravda i nepravda ne može da bude pravo. I ti ljudi imaju pravo na dostojanstven život, i bolji, i nešto je lakši nego ranije, nije dovoljno - rekao je Vučić.

Korak sa svetom

Kada je reč o razvoju Srbije, Vučić je naglasio da Srbija mora da ide i razvija se u korak sa svetom i da prihvati sve ono što donosi tehnološka revolucija, i istakao da zbog toga u zemlji mora da se sačuva ono što je najvažnije, a to su mir i stabilnost.

- Mi moramo sebe da menjamo, mi moramo da naviknemo na to i da razumemo šta je to što nam donosi veštačka inteligencija, data centri, superkompjuteri. Ne smemo da izgubimo i u ovoj tehnološkoj revoluciji kao što smo gubili i u prvoj, i u drugoj, i u trećoj industrijskoj revoluciji. Moramo da idemo, ne u korak sa svetom, već moramo da budemo marljivi da bismo mogli da stignemo one koji su razvijeniji od nas. U tom smislu moramo da čuvamo ono što je najvažnije za nas, to je mir i stabilnost - rekao je Vučić.

Kosovo i Metohija

Kada je reč o Kosovu i Metohiji, Vučić je naglasio da će država svakoga dana naporno raditi na podršci srpskom narodu, ističući da je KiM srpska zemlja, koju nam niko ne može oteti bez obzira na sve što govore svetski moćnici.

- Mi ćemo da radimo svakoga dana, naporno, na podršci našem narodu na Kosovu i Metohiji. Svakoga dana. To je naš narod, to je naša zemlja i po međunarodnom pravu i po Povelji Ujedinjenih nacija i po ustavu Srbije. I niko ne može da nam ga otme. Možete da govorite šta hoćete, vi svetski moćnici. Možete da radite što vam je volja, ali morate da znate da nikada u Srbiji nećete naći nekoga ko bi se odrekao svog porekla i svoje teritorije - podvukao je Vučić.

Autor: Jovana Nerić