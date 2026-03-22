OBJASNILA! Blokader naleteo na baku - pa se proveo kao bos po trnju! (VIDEO)

Na društvenim mrežama pojavio se snimak koji je jasno pokazao koliko su pojedini pokušaji manipulacije javnošću zapravo - jalovi.

Naime, jedan od blokadera pokušao je da u razgovoru sa starijom gospođom, nametne svoju priču o navodno lošijem životu građana. Međutim, usledio je hladan tuš koji očigledno nije očekivao.

Blokader je upitao baku po čemu je njoj danas život bolji, verovatno očekujući odgovor koji bi se uklopio u njegov narativ. Umesto toga, dobio je jednostavan i iskren odgovor - "zbog veće penzije".

Vidno zatečen, blokader je potom pokušao da relativizuje njen stav pitanjem: "Mislite da je Vučić zaslužan za to?"

A onda odgovor koji je presekao svaku dalju raspravu:

"Pa nego ko je, da nisi ti?!", uzvratila je baka, jasno i bez ustezanja.

Ovaj kratak dijalog postao je simbol sudara dve realnosti - jedne, koju blokaderi pokušavaju da predstave kroz politički obojene poruke, i druge koju građani svakodnevno žive i osećaju na svojoj koži.

Upravo ova baka, svojim jednostavnim i životnim odgovorom, rekla više nego svi politički govori zajedno.

Dok jedni pokušavaju da nametnu nezadovoljstvo, drugi poput ove gospođe, svedoče o konkretnim promenama koje direktno utiču na njihov životni standard.

I tu, čini se, nema mnogo prostora za dodatna objašnjenja. Baka je - objasnila sve.

Autor: A.A.