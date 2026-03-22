OBJASNILA! Blokader naleteo na baku - pa se proveo kao bos po trnju! (VIDEO)

Na društvenim mrežama pojavio se snimak koji je jasno pokazao koliko su pojedini pokušaji manipulacije javnošću zapravo - jalovi.

Naime, jedan od blokadera pokušao je da u razgovoru sa starijom gospođom, nametne svoju priču o navodno lošijem životu građana. Međutim, usledio je hladan tuš koji očigledno nije očekivao.

Blokader je upitao baku po čemu je njoj danas život bolji, verovatno očekujući odgovor koji bi se uklopio u njegov narativ. Umesto toga, dobio je jednostavan i iskren odgovor - "zbog veće penzije".

Vidno zatečen, blokader je potom pokušao da relativizuje njen stav pitanjem: "Mislite da je Vučić zaslužan za to?"

A onda odgovor koji je presekao svaku dalju raspravu:

"Pa nego ko je, da nisi ti?!", uzvratila je baka, jasno i bez ustezanja.

Ovaj kratak dijalog postao je simbol sudara dve realnosti - jedne, koju blokaderi pokušavaju da predstave kroz politički obojene poruke, i druge koju građani svakodnevno žive i osećaju na svojoj koži.

Upravo ova baka, svojim jednostavnim i životnim odgovorom, rekla više nego svi politički govori zajedno.

Dok jedni pokušavaju da nametnu nezadovoljstvo, drugi poput ove gospođe, svedoče o konkretnim promenama koje direktno utiču na njihov životni standard.

I tu, čini se, nema mnogo prostora za dodatna objašnjenja. Baka je - objasnila sve.

POVEZANE VESTI

Politika

FAŠISTIČKO IŽIVLJAVANJE BLOKADERA! Uznemirujuća scena iz Novog Sada - napali baku i vikali na nju (VIDEO)

Region

TUČA DVOJICE MUŠKARACA NASRED BULEVARA: Pesniče se i šutiraju dok oko njih prolaze automobili (VIDEO)

Politika

'Verujemo u vas! Imate zeleno svetlo!' Pojavio se snimak koji pokazuje bes građana zbog blokadera! (VIDEO)

Domaći

Prepoznajete li učesnicu Elite? Važi za jednu od najlepših takmičarki, njena životna priča ostavlja bez daha, a u Beloj kući doživela je ljubavni krah

Fudbal

NOVI SNIMAK ŽESTOKE TUČE TORCIDE I DELIJA U TUZLI: Sigurnosne kamere snimile trenutak kada su hrvatski huligani palicama krenuli na navijače Crvene zv

Svet

Žena vrišti, napadači je vuku po ulici: Jeziv snimak pokušaja otmice u Parizu (VIDEO)