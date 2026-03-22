'NE RAZUME ON DA NAROD NIJE GLUP' Pantić Pilja: NATO general Zdravko Ponoš kad nema program i ideju, onda vređa

Biljana Pantić Pilja, član Predsedništva Srpske napredne stranke, odgovorila je na Instagramu Zdravku Ponošu.

- NATO general Zdravko Ponoš, kad nema program i ideju, onda vređa. Ne razume Ponoš da narod nije glup. Mada, šta očekivati od čoveka kome je najveće dostignuće to sto je nosio torbu Vuku Jeremiću i što će ostati upamćen po tome što je uništio našu vojsku - napisala je Pantić Pilja i dodala:

Za njega su građani Srbije-kuso i repato, za njega su estradne umetnice-pevaljke ali nema veze. Neka nastavi da vređa narod koji savršeno dobro razume ko se bori za Srbiju, a ko za to da ga stranci dovedu na vlast. Jeste Zdravko, svi smo mi na terenu i pričamo sa građanima jer to jeste naš posao. Dok ti Zdravko pričaš o Briselu i Strazburu, obijaš pragove stranaca u nadi da će te oni dovesti na vlast, mi obilazimo građane Srbije.

Kako je rekla, glavni problem je što Ponoš to ne shvata.

- Neće te stranci dovesti na vlast. Izbori se dobijaju tako što te podrže građani Srbije. Ali tebe nikada neće podržati jer te znaju kao zlu paru a ti nastavi da vređaš. Uplašio se Zdravko snage Srpske napredne stranke i podrške koju građani pružaju Aleksandru Vučiću. Video je juče veličanstven skup u Areni i reku ljudi koji bezrezervno podržavaju čoveka kome je Srbija na prvom mestu. I zato, dok ti vređaš i moliš strance da dodješ na vlast, Aleksandar Vučić obilazi svaku opštinu, svako selo i priča sa ljudima. Ništa ti Zdravko ne razumeš. Nastavite vi blokaderi da se svađate i da pljujete po svojim građanima i Srbiji, a mi ćemo da vas ubedljivo pobedimo 29. marta sa 10-0. Aleksandar Vučić, Srbija, naša porodica. Do pobede - zaključila je Pantić Pilja.

