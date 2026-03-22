Trenutak za pamćenje: Slaviša Đukić uručio poklon predsedniku Vučiću uoči obraćanja narodu

Jučerašnji dan ostaće upamćen po dirljivom susretu koji simbolizuje neraskidivo jedinstvo srpskog naroda.

Predsednik Krajiškog pokreta Srbije, Srpske i dijaspore Slaviša Đukić iskoristio je priliku da neposredno pre zvaničnog obraćanja predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića priđe bini, pozdravi ga i zahvali mu se na svemu što čini za naš narod.

​„Neizmerno mi je drago i srce mi je zaigralo od sreće kada mi se ukazala prilika da priđem i lično se zahvalim predsedniku Vučiću što neumorno pomaže i bori se za svoj narod u Srbiji, ali i za sve Srbe u regionu,“ izjavio je Đukić.

​Kao znak dubokog poštovanja i podrške, Đukić je predsedniku Vučiću tom prilikom uručio majicu Krajiškog pokreta.

​„Krajišnici su narod koji iznad svega cijeni rad, hrabrost i istinsku posvećenost. Predsednik Vučić je svojim delima dokazao da se bori za svakog našeg čoveka, ma gde on živio. Mi, Krajišnici, duboko cenimo tu borbu i poručujemo da ćemo uvek čvrsto stajati uz svog predsednika i svoju državu,“ zaključio je Slaviša Đukić.

​Ovaj spontani susret još jednom je potvrdio da narod prepoznaje i ceni trud koji se ulaže u očuvanje našeg identiteta i zajedničke budućnosti.

Autor: Pink.rs