NIKOLIĆ PORUČILA: Ova suknjica je 'PONOŠ' NATO paktu i familiji koljača srpske dece

Danijela Nikolić, član Predsedništva SNS i poslanik u Skupštini Srbije, reagovala je na navode Zdravka Ponoša.

- Na današnji dan pre 27 godina NATO pakt je izvršio agresiju nad SRJ. Danas se Srbija seća i oplakuje svoje žrtve usled 78 dana smrti koja se nadvila nad nasom zemljom. I na današnji dan " zločinac se vraća na mesto zločina'. Javio se NATO general koji priznaje poraz, a pritom kivan sto nije završio posao u ime i za račun NATO pakta. Ova suknjica je "PONOŠ" NATO paktu i familiji koljača srpske dece - navela je Nikolić u odgovoru i dodala:

Tvrdnja da su „Srbi na Kosovu danas stranci“ je gruba neistina. Uprkos svim pritiscima, zahvaljujući državnoj politici Srbije sačuvane su ključne institucije, plate, škole, bolnice i direktna veza sa maticom državom. Da nije bilo te politike, pitanje je da li bi danas uopšte bilo uslova za opstanak našeg naroda.

Kako navodi, što se tiče navodnih „tajnih planova za NATO“, to je klasična konstrukcija bez ijednog dokaza.

- Srbija vodi vojno neutralnu politiku, potvrđenu u institucijama i jasno komuniciranu javnosti. Ozbiljna država ne vodi politiku na osnovu glasina, već na osnovu odluka i interesa svog naroda. Ponoš zapravo pokušava da sopstvenu političku nemoć prikrije radikalnim izjavama. Kada nemate rezultate, onda posežete za najtežim optužbama – čak i onima koje vređaju istorijsko pamćenje sopstvenog naroda. Na kraju, suština je jednostavna: dok se država bori da sačuva narod i interese Srbije na Kosovu i Metohiji u izuzetno teškim međunarodnim okolnostima, deo opozicije vodi politiku uvreda, konstrukcija i podela - izjavila je Nikolić i dodala:

Građani vrlo dobro vide razliku između odgovorne politike i prazne retorike. Neka ti jave da si vlast izgubio i onda kada si pomislio da mozes da vladas Srbijom. Smrt dece na danasnji dan nikada necemo oprostiti niti one koji zlocince bastine. Srbija pamti i seca se šuta i olupina tvoje politike ii zdaje koja nosi tvoje ime.

Autor: Pink.rs