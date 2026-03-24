'NE BLAMIRAJ PRIBOJ, LEČI SE' JANJUŠEVIĆ 'ODUVAO' PARANDILOVIĆA: Naš narod postavlja mnogo teža pitanja od onih na kojima si pao psihotest!

Kada ludi Parandiloviću pričaš o delima Aleksandra Vučića, znaš i proverljivo je da si mnogo više političkog staža proveo aplaudirajući njegovim delima i rezultatima nego što ih pljuješ. To je hvala za toliko odborničkih mandata koje si dobio na listama koje su nosile ime Aleksandra Vučića, istakao je Krsto Janjušević, član predsedništva SNS.

Kada pišeš o nato agresiji seti se da si više puta sa svojim tadašnjim saborcima iz Srpske napredne stranke išao na obeležavanje iste i da je tu praksu uveo Aleksandar Vučić koji je imao i ima hrabrosti da kaže svetskim silama kakav su zločin učinili prema našem narodu, kaže on, pa dodaje;

Kada pominješ stan ludoje, što ne kažes kako ti je Šolak kupio stan u Beogradu, tvoj gazda čiji mediji nato zločin zovu "milosrdnim anđelom" a pogrom našeg naroda iz Republike Srpske Krajine nazivaju "pobedom čistom kao suza deteta".

Dok prazne glave a dzepova punih šolakovog novca lutaš zagrljen sa onima koji naš narod nazivaju genocidnim, Kosovo i Metohiju nezavisnim, dok plešete na antisrpskoj platformi, znaj da narod prevariti nećete.

Naš narod Parandiloviću postavlja mnogo teža pitanja od onih na kojima si pao psihotest.

Odgovori na ta pitanja nisu mržnja, već mnogo rada, znanja i ljubavi prema Srbiji, odgovor je Srbija- naša porodica!

Ne preskači terapije, ne blamiraj Priboj, gde god odem i krene priča o politici pitaju me ljudi - je li beše ona budala Parandilović iz Priboja? Ne radi nam to, leči se - zaključio je Janjušević.