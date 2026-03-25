PANTIĆ PILJA PORUČILA: Opozicioni miševi umesto da osude agresiju - njima smeta Vučić

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Biljana Pantić Pilja, narodna poslanica oglasila se povodom sramnih postupaka i zahteva opozicije i to na godišnjicu NATO agresije na Srbiju.

- Na dan NATO agresije, opozicioni miševi podnesu zahtev za ostavkom Aleksandra Vučića. Umesto da osude agresiju - njima smeta Vučić. Umesto da izađu sa planom i programom koji je u interesu građana Srbije-traže ostavku čoveka koji se svaki dan bori za Srbiju.

Da nije tužno, bilo bi smešno. Aleksandar Vučić živi i bori se za Srbiju.

Čovek koji ima i legalitet i legitimitet. Za razliku od onih koji njegovu ostavku traže. Iza Aleksandra Vučića stoje rezultati kao najbolji pokazatelj kako se bori za Srbiju. Kao i 2.300.000 glasova građana Srbije. Polako sa ostavkama, uskoro će izbori pa ćemo videti šta građani imaju da kažu. Videćemo koga će građani da izaberu a ko će da završi svoju političku karijeru.

Građani žele onog ko se za njih bori i kome je Srbija na prvom mestu a to je Aleksandar Vučić - navela je Pantić Pilja.

Autor: Iva Besarabić

