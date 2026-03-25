Mario Spasić: Studentske liste su nesagledivo opasna izborna podvala jer na njima nisu studenti

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost saopštava da je analizom izbornih lista za predstojeće lokalne izbore u Srbiji utvrđeno da se radi o izbornoj podvali tzv. studentskih izbornih lista, jer se na njima ne nalaze studenti i to predstavlja kršenje principa ODIHR-a.

Mario Spasić, generalni sekretar Antikorupcijskog saveta, za medije je izjavio:

"Analizom izbornih lista za predstojeće lokalne izbore u Aranđelovcu, Bajinoj Bašti, Boru, Kladovu, Knjaževcu, Kuli, Lučanima, Majdanpeku, Sevojnu i Smederevskoj Palanci nesporno smo utvrdili da se radi o izbornoj podvali tzv. studentskih izbornih lista, jer se na njima ne nalaze studenti. Ovo predstavlja nesagledivo opasnu izbornu podvalu i suprotno je standardima koje proklamuje Kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR)" - navodi generalni sekretar Spasić i dodaje:

"Postavlja se pitanje legitimiteta tzv. studentskih lista jer onaj ko se bavi izbornom podvalom pre nego je i stupio u izbornu trku jasno je da će se podvalom baviti i ukoliko dobije poverenje birača. Jasno je da tzv. studentske liste jesu prevara, a važno je da saznamo i ko to, ovako lažnu formaciju, finansira", zaključio je generalni sekretar Spasić.