Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević rekao je da je nemoguće znati rezultat izbora unapred, te da se nada da će lista SNS-a pružiti dostojan otpor blokaderima u svih 10 opština i pobediti.

-Izbori nisu dobijeni unapred i da se zna rezultat, ne zna se rezultat. Mi imamo promenjenu društvenu situaciju. Naša lista i SNS moraju da razumeju da ambijent nije isti kao pre dve, tri godine. Oni su favoriti, a mi smo ušli sa novom energijom, ljudima. Sa ponosom ističemo da je Aleksandar Vučić nosilac liste. Vrlo smo vidljivi i nema nikakve misterije kod nas. Nadam se da ćemo sa listom „Aleksandar Vučić- Srbija naša porodica“ pružiti dostojan otpor blokaderima i zaista je bitka za svaki glas. Važno je da građani odlučuju o svojim životima. Ovi izbori jesu lokalni, ali imaju nacionalni značaj. Nadam se da će građani izaći 29. marta i birati one koje žele da budu odgovorni za njihove opštine. Nisam siguran da blokaderi nešto ne spremaju. Siguran sam da neće smeti da priznaju poraz ako izgube - rekao je Vučević za Prvu televiziju.

Odgovaraće oni koji budu vršili nasilje

Ima biračkih mesta na kojiam će, kako kaže Vučević, biti oko 40 ljudi oko kutije.

-Nikad nisam čuo da će toliki broj ljudi biti oko kutija. Interesantno je što blokaderi imaju problem jer sada postoje nevladine organizacije koje daju posmatrače koji nisu kod njih na kasi, te ne dozvoljavaju da učestvuju. Tolika isključivost je ponovo jasno vidljiva. Prave selekciju ko sme, a ko ne sme da bude posmatrač. U svakoj opštini imate po šest ili sedam lista. Ljudi, to će da bude više posmatrača na biračkim mestima nego birača u nekim mestima. Ali, zašto je to dobro? To sužava manevarski prostor za manipulaciju. Javnosti će biti jasno da je to nemoguće da pored 40 ljudi da se to izvede. To su prazne priče. Ne bave se suštinom politike, bolje da su rekli št aje njihova politika. To što vičete "Ua", to je mnogo dobro. Ko bude vršio nasilje odgovaraće, ko bude sprečavao građane da glasaju moraće da odgovara. niko ne sme da sprečava održavanje redovnih izbora - naveo je Vučević.

Vučević smatra da su gluposti da je neko ko je preminuo upisan u birački spisak.

-Kako je moguće da neko upiše u birački spisak da je glasao neko ko je preminuo? To su gluposti što pričaju. Imali smo superpčele u Kosjeriću, neverovatno čime se bave. Tragikomično je, nema tu ni "P" od politike - rekao je Vučević.

Narod očekuje promene

Narod, smatra Vučević, očekuje promene, ali ne koje nude blokaderi, nego koje ova politika može da izvede, da se ova država sačuva.

-Ne treba nikada ljude potcenjivati. Blokaderi greše kada kažu da su građani nepismeni. Naš narod želi da se Srbija skloni sa svetske pozornice i sačuvamo državu. Nama je od užasne nesreće u Novom Sadu bila napadnuta država. Građani razumeju da je Srbija naša kuća i porodica. Verujem da smo to pokazali da od 10 opština samo u tri imamo sadašnje predsednike kao kandidate. Mi se ne odričemo tih ljudi, ali razumeli smo, neki su se umorili s nekim građani nisu zadovoljni. Jako dobar koncept je prikazan u Areni. Predsednik je imao sadržajniji razgovor sa predstavnicima lokalnih samouprava za stolom. U porodici ne misle svi isto, ali u porodici mora da se dogovara - istakao je Vučević.

Blokaderi su napali porodicu i vrednosni sistem

Blokaderi su, kako je rekao Vučević, napali ne samo porodicu nego sistem vrednosti, koji je DNK našeg bića.

-To se radi planski 20 ili 30 godina. Pre svega su to radili u prosveti, medijskom sektoru i polju kulture. Vrednosni sistem menjaju kroz udžbenike, predavanja, kulturnu scenu, rada sa mlađim kategorijama, a u eri društvenih mreža to je dobilo intenzitet. To nije pitanje borbe protiv političke konkurenciju, već za ono što mi verujemo. Ta borba će se nastaviti, to je globalna borba. Postaje globalni pokret, to vidite u Mađarskoj, Italiji, Francuskoj. Svuda su te teme dominantne. Porodica je jedna od glavnih meta. Blokaderi i promoteri obojene revolucije su uneli seme zla i razdora među generacijama. Da se mladi pitaju, a stari ne razumeju, da ih je lako obmanuti, da ne treba ni da glasaju. Oni su gledali da posvađaju narod i porodice. Mislim da je na mladima budućnost i da smo odgovorni prema mladima i da hodamo zemljom naših potomaka, ali ta priča da su mladi apriori u pravu nemojte da kažete da onaj ko ima 60 godina ne zna. To zlo razara i kada prođu izbori. Političari nikada ne smeju da potcene građane, oni sve vide, čuju i osećaju. Verujem u sud naroda i jedino ga priznajem. Voleo bih da većina podrži suverenističku politiku, koja se bavi ključnim pitanjima. Voleo bih da građani izađu u što većem broju. Izađite 29. marta i glasajte. Nadam se da nikome neće pasti na pamet da pravi gluposti. Ko pokuša, biće sankcionisan - jasan je Vučević.

Autor: Jovana Nerić