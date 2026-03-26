Vučić: Stranci obilazili opštine po Srbiji kako bi pomogli blokaderskim listama

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da su stranci iz ambasada drugih zemalja išli po različitim opštinama širom Srbije kako bi pomagali blokaderskim listama.

"Čak su im sastavljali tzv. 'message box', odnosno poruku koju treba da šalju narodu u Dragačevu, na primer. Dođe stranac koji govori srpski, kojeg plaća National Endowment for Democracy, za takve prljave poslove i onda im on u Dragačevu drži predavanja kako i šta treba da urade, kako da se ponašaju, šta da izbegavaju, šta da ne čine i tako dalje. U junačko Dragačevo vam dođe neko i na takav način vam se obraća i da kaže, a ja sam ovde da bih vam pomogao da pobedite ove zle koji bi hteli da se ne pitamo mi stranci, već vi iz Drgačeva", naveo je Vučić u intervjuu za televizije Pink, Prva i Informer.

Istakao je da su samo u Bor išli predstavnici pet zapadnih ambasada.

"Toliko im je stalo do Bora ne bi li napravili štetu i Kinezima i Srbiji, pet njih je išlo tamo", dodao je.

Dodao je da su jednu stvar zaboravili, a to je da na kraju ljudi iz Srbije i ljudi Srbije odlučuju.

Na pitanje da prokomentariše to što govore da je on pred lokalne izbore u 10 lokalnih samouprava angažovan posebno jer je tesno, Vučić je kazao da je to apsolutno tačno.

"Apsolutno, ali ja se uvek angažujem. Moj život je rad. Moj život je posvećenost, ja sam bio u svakoj od deset opština, želeo sam da kažem ljudima da ukoliko daju glas našoj listi, da time podržavaju ono što radimo na državnom nivou, želeo sam da im kažem koliko mi je lično stalo, želeo sam da kažem da time pokazujemo da smo uspeli da se izborimo protiv jedne prljave odvratne revolucije koja je pretila da sruši našu zemlju do temelja u pravom smislu te reči plaćenu ogromnim finansijama spolja i ako ljudi su sa tim saglasni da pruže podršku listi 'Srbija, naša porodica'", kazao je Vučić.

Dodao je da nema problem sa tim da izgubi i dodao da je spreman na to od kada je došao na vlast.

Istakao je da je od momenta kada je došao na vlast štitio i branio svakoga ko je doneo svaku odluku koja je bila u interesu građana.

Vučić je naveo da je sve vreme štitio interes svoga naroda i dodao da je svestan šta je ostavio svojoj zemlji.

"Ostavio sam zemlji 530.000 više zaposlenih, iako nas živi manje zbog niskog prirodnog priraštaja u ovoj zemlji nego kada sam došao na vlast. Pa samo sam za to zaslužio priznanje svakog građanina ove zemlje. Kriv sam za stabilnost dinara, kriv za stabilnost ekonomije, kriv za to što na dan kada sam postao premijer, 2014. stopa javnog duga je bila 79 odsto, danas je 41 odsto. Srbija spada ne u srednje zadužene zemlje, ne u visoko zadužene zemlje, nego u nisko zadužene zemlje sa duplo manjom stopom javnog duga nego što ga imaju najrazvijenije evropske zemlje", rekao je Vučić.

Dodao je da može da bude kriv zbog stotina kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica, zbog brzih pruga, zbog naučno-tehnoloških parkova, zbog kliničkih centara u Nišu, Beogradu, Vojvodini, Novom Sadu i upitao da li zbog svega toga treba da odgovara.

Kako je rekao, ti kojima smeta uspeli su da naprave negativnu emociju i da naprave da učine normalnim da svakoga kriminalizujete, dehumanizujete.

Ipak, kako je dodao, ne oseća prema njima mržnju, već samo prezir.

"Meni zvanično mandat ističe za tačno godinu dana. Da li ću pre toga da podnesem ostavku ili ne, svakako, moj mandat traje još maksimalno godinu dana. Videćete kako će da se odnose prema svima drugima, a Srbi umeju da cene nekoga tek kada prođe značajno vreme i kada mogu da uporede sa nekim", rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, sladostrasna želja za tuđom krvlju je fascinantna.

"A zašto da me streljaš, jel' imam račune u inostranstvu? Imam vile, kuće, apartmane u inostranstvu? Imam li? Odakle ti želja da nekoga streljaš? Možda mogu da pogodim ili da slutim odakle želja za tim, možda od previše državnih para", naveo je.

