SRAMNO! Važniji im izbori od smrti koleginice - blokaderi sa Medicinskog fakulteta u Novom Sadu ne pominju tragediju

Blokaderi sa Medicinskog fakulteta u Novom Sadu ni reč o tragičnoj smrti 25-godišnje koleginice na Filozofskom fakultetu u Beogradu, već se bave samo politikom i izborima.

- Izašla je nova epizoda serijala Izbori itd - Je li počelo u Kuli? Toplo vam preporučujemo da pogledate i još jednom vidite kako vladajuća stranka tretira građane koji su se usprotivili ovom režimu. Vidimo se u nedelju - navode u objavi na mreži H.



Očigledno ih nije zabolelo to što je njihova koleginica stradala na Filozofskom fakultetu u Beogradu.