'OVAKO ĆE BITI POVEZAN CENTAR BEOGRADA SA AERODROMOM' Vučić: Očekuje se da će biti oko 3 i po miliona putnika na godišnjem nivou

Predsednik Aleksandar Vučić obilazi radove na izgradnji pruge koja će, u okviru Ekspo projekta, povezati grad sa aerodromom "Nikola Tesla" i Nacionalnim stadionom u Surčinu. Zajedno sa Vučićem u obilasku je i prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali.

Pruga će od Zemun Polja biti duga 18 kilometara i na njoj će saobraćati elektromotorni vozovi za brzine od 120 kilometara na sat.

- Dalje će biti potrebno da se spoji Obrenovac i Valjevo. Devet kompozicija stiže, ići će na 15 minuta. Očekuje se da će biti oko 3 i po miliona putnika na godišnjem nivou - rekao je on.

Ministarka građevinarstva i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je u februaru za Tanjug da će u periodu od novembru do marta biti nabavljeno od Kine devet vozova za tu realaciju, kao i da će sve biti spremno za saobraćaj do izložbe Ekspo 2027. Na samoj trasi biće šest objekata od čega su četiri mosta, jedan vijadukt i jedan nadvožnjak.

Na izgradnji pruge svakodnevno je angažovano više od 500 ljudi, među kojima je oko 200 inženjera. Pruga će imati ukupno dve stanice: Zemun Polje i Nacionalni stadion, kao i tri stajališta: Singidunum, Aerodrom i Surčin.Cilj izgradnje ove pruge jeste povezivanje Beograda i magistralne pruge za velike brzine u stanici Zemun Polje sa aerodromom "Nikola Tesla" i Nacionalnim stadionom u Surčinu uz izgradnju infrastrukturnih kapaciteta, kako bi se poboljšali kvalitet i konkurentnost železničkog saobraćaja. Vrednost projekta iznosi 188 miliona evra, a po završetku građevinskih radova sledi period sertifikacije i puštanje u saobraćaj.

Projekat je započet 2024. godine, a glavni izvođač radova je Powerchina International Group Limited. Specijalizovana izložba Ekspo 2027, čija je tema "Igra(j) za čovečanstvo - sport i muzika za sve", biće održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine u Beogradu.



Prema rečima generalnog direktora preduzeća "Expo 2027 Beograd" Danila Jerinića do marta ove godine učešće na manifestaciji potvrdilo je 138 zemalja. Radovi na kompleksu Ekspo 2027 zvanično su počeli 5. avgusta 2023. godine, a završetak se očekuje, kako kaže Jerinić na jesen 2026. godine.

Na gradilištu je svakog dana angažovano oko 4.000 radnika, koji rade na sajamskim halama, izgradnji stanova i kompletnoj infrastrukturi za jedan od najvećih događaja koji će biti organizovan u svetu 2027. godine.

Autor: D.Bošković