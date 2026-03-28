Vučić: Pozivam sve da sutra budu mirni i staloženi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se dotakao teme lokalnih izbora koji će biti održani sutra prilikom obilaska radova na Ekspu.

Predsednik Aleksandar Vučić pozvao je sve da sutra, kada se održavaju izbori u 10 lokalnih samouprava, budu mirni i staloženi.

- Pozivam sve da sutra samo budu staloženi, mirni. Ja ću biti prvi koji će da čestita našim protivnicima ukoliko negde odnesu pobedu - rekao je Vučić tokom obilaska radova na izgradnji pruge koja će povezati centar grada sa Ekspom.

Upitao je ministra finansija Sinišu Malog, koji je i funkcioner SNS, da li su spremili nešto za slavlje u Štabu i dodao da može da dođe samo na ribu pošto je u toku post, a Mali je odgovorio da će biti i za one koji poste.

Na pitanje novinara da prokomentariše to što opozicioni mediji krše izbornu tišinu koja je u toku, Vučić je rekao: "Neka krše. To je onako jedan glup institut, ali treba o tome da razgovaramo sa predstavnicima opozicionih stranaka u narednom periodu. Nemam problem sa tim da krše izbornu tišinu".



Vučić je zamolio sve ljude u gde se održavaju loklani izbori da ne zaborave da se noćas pomera vreme i da treba da ustanu sat vremena ranije kako bi otišli na glasanje.

- I njihovi aktivisti i naši, da ne zaborave da ustanu sat ranije ujutro, pošto se menja časovnik noću između dva i tri, da ne zakasne na biračko mesto. A to što krše, neka rade šta god hoće. Mi ćemo im svakako čestitati i nećemo se žaliti na kršenje izborne tišine s njihove strane, ni najmanje -rekao je predsednik Vučić.

Autor: D.Bošković