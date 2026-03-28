Zlo! Blokaderi u delirijumu zbog saobraćjke Branka Babića: Žive za prolivanje srpske krvi

Blokaderi se otvoreno raduju svakoj nesreći, pa su brže bolje požurili da se poraduju i strašnom udesu u kom je lakše povrede zaradio i poznati biznismen i influenser Branko Babić.

Grozomorni komentari ređaju se na društvenim mrežama nakon što je obelodanjena vest da je automobil u kom je bio Babić uništen u saobraćajnoj nesreći.

Jel preživeo? Jeste. Šteta - piše jedan o hejtera na društvenimm mrežama.

Ajde jano da ga zakopamo - stoji u poruci na nalogu "munzekeva".

Ovakvih i sličnih komentara ima u nepreglednim količinama na hejterskom delu Iks, što samo pokazuje da su blokaderi oboleli od mržnje i da se otvoreno raduju prolivanju srpske krvi.