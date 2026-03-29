Prvi preliminarni rezultati

Izvor: Pink.rs/Informer

Stižu prvi preliminarni rezultati lokalnih izbora u pojedinim biračkim mestima.

Lučani

Prvi preliminarni rezultati lokalnih izbora u pojedinim biračkim mestima Lučani, kako prenosi Informer:

Lisa — 88 od 108 za listu Naša porodica - Aleksandar Vučić.

Guberevci — 256 ukupno glasalo od toga Srpska napredna stranka lista, Naša porodica, Aleksandar Vučić dobila 187 glasova.

Donja Kravacira, biračko mesto 18 — 191, od toga lista Aleksandra Vučića 150, a blokaderi samo 27.

Lisice, biračko mesto 43 — Vučićeva lista dobila 81, blokaderi 43.

Đerać, biračko mesto 21 — od 101, 86 je za Vučićevu listu.

Živica —od 172, 127 osvojila lista predsednika Vučića. Blokaderi dobili tek 39 glasova

Gornja Kravarica, ukupno glasalo 171 za Vučićevu listu, 124.

Selo Lučani — od 207 izašlih birača glasali 142 za Vučićevu listu

Gornji Dubac, biračko mesto 9 — 50 glasova dobila Srpska napredna stranka, odnosno Vučićeva lista blokaderi, samo 17

Livade, biračko mesto broj 10 — broj upisanih 43, izašlo 32 birača. Od 32 birača 27 glasalo za Vučićevu listu

Glog — ukupno izašlo 124, Vučićeva lista dobila 89.

Kula

Lista Aleksandar Vučić - Kula, naša porodica — 337 glasova, blokaderi 316.

