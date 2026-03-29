Stižu prvi preliminarni rezultati lokalnih izbora u pojedinim biračkim mestima.
Prvi preliminarni rezultati
Lučani
Prvi preliminarni rezultati lokalnih izbora u pojedinim biračkim mestima Lučani, kako prenosi Informer:
Lisa — 88 od 108 za listu Naša porodica - Aleksandar Vučić.
Guberevci — 256 ukupno glasalo od toga Srpska napredna stranka lista, Naša porodica, Aleksandar Vučić dobila 187 glasova.
Donja Kravacira, biračko mesto 18 — 191, od toga lista Aleksandra Vučića 150, a blokaderi samo 27.
Lisice, biračko mesto 43 — Vučićeva lista dobila 81, blokaderi 43.
Đerać, biračko mesto 21 — od 101, 86 je za Vučićevu listu.
Živica —od 172, 127 osvojila lista predsednika Vučića. Blokaderi dobili tek 39 glasova
Gornja Kravarica, ukupno glasalo 171 za Vučićevu listu, 124.
Selo Lučani, biračko mesto 33 — od 207 izašli 142 glasalo za Vučićevu
Gornji Dubac, biračko mesto 9 — 50 glasova dobila Srpska napredna stranka, odnosno Vučićeva lista blokaderi, samo 17
Livade, biračko mesto broj 10 — broj upisanih 43, izašlo 32 birača. Od 32 birača 27 glasalo za Vučićevu listu
Glog — ukupno izašlo 124, Vučićeva lista dobila 89.
Kula
Lista Aleksandar Vučić - Kula, naša porodica — 337 glasova, blokaderi 316.
Autor: Pink.rs