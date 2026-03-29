SRPSKA NAPREDNA STRANKA ODNELA POBEDU U SVIH 10 OPŠTINA! Predsednik Vučić: Hvala Srbiji na poverenju, večeras SLAVITE

Danas su održani izbori za odbornike Skupštine grada Bora, za skupštine opština Smederevska Palanka, Bajina Bašta, Kula, Lučani, Aranđelovac, Kladovo, Knjaževac i Majdanpek i za skupštinu gradske opštine Sevojno.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je iz sedišta SNS-a na Novom Beogradu, saopštio rezultate lokalnih izbora u deset gradova i opština.

- Poštovani građani Srbije, danas su održani izbori u 10 lokalnih samouprava. Nadam se da će posle ovoga večeras neki ljudi prekinuti hajku na sve koji ne misle isto kao oni. Imali smo potezanje pištolja i upadanje u call centre. Jedva smo izbegli ogromno zlo. Valjda ta mržnja zamuti mozak ljudima, pa više ne znaju šta je dobro, a šta loše. Mi ćemo svakako ponovo ponuditi ruku svima. Pokušaćemo da se ujedinimo jer su teška vremena pred nama - rekao je Vučić i saopštio rezultate izbora:

Aranđelovac - Na 90 odsto obrađenih biračkih mesta Aleksandar Vučić lista Naša porodica, ima gotovo 53, odnosno 52,96. Studenti za Aranđelovac imaju 44,9 ruska stranka 1,09 srpski liberali 0,6, Koalicija 381 ima 0,42 to je, ima još 4 mesta samo da se obrade, dakle 37 mesta je obrađeno nemoguće da dođe do promene konačnog rezultata.

Bajina Bašta - Obrađeno 51 od 52, dakle sve je jasno. 53,49 odsto lista Aleksandar Vučić, 41,35 odsto ujedinjeni za Bajinu Baštu, Milan Stamatović, 1,87 odsto, Socijaldemokratska partija Srbije, 2,2 odsto, Izbori se za Bajinu Baštu 0,45 odsto, nestranački pokret za Bajinu Baštu 0,65 odsto. Ovde ne može ni teoretski da dođe do promene

Bor - 43,48, 1900 prednost za SNS - 49,22 SNS, 40,3 blokaderi.

Kula - Najneizvesniji izbori su održani u Kuli, čekali ste nas zbog Kule. SNS - 50,52, oni 48.

Knjaževac - SNS - 57,11, blokaderi 8,9 i 32,9 - dve liste.

Kladovo - SNS - 71,98, blokaderi 26,69.

Lučani - 41/43 mesta. SNS 63,70, a blokaderi 30blokaderi

Majdanpek - 41/41. SNS 65,64 odsto

Sevojno - 4/5.SNS 51,48, blokaderi 44,84

Smederevska Palanka - SNS - 58 odsto, blokaderi 29,22 odsto.

Predsednik se zatim zahvalio građanima Srbije na poverenju:

- Hvala Srbiji na poverenju, mi smo sinoć dobili omnibus, poslednje istraživanje, po tom želim da vam kažem naša stranka skoro 6 godina stoji najbolje u ovom trenutku, što ste mogli da vidite po veoma teškim izborima po nas. Danas su uradili jednu strašnu stvar pozivali su ljude iz više opština, obraćali im se kao kolege i prijatelji Aleksandra Vučića i govorili da ne glasaju za listu 1 nego listu 2. To je toliko nefer i jadno. Naša demokratija to ne može da toleriše - rekao je Vučić i dodao:

- Udarali su nas i iz Zagreba, regiona. U Kuli ste imali više zagrebačkih tablica, nego iz regiona. Za mene su prethodnih 13, 14 meseci bili najteži. Zajedno sa svojim prijateljima borio sam se za ovu našu prelepu zemlju. Onda je neko na najstrašniji način zloupotrebio jednu strašnu tragediju. Uništavajući Srbiju, porodice. Ne postoji stvar koju nisu uradili. Mi smo se polako podizali. Govorili su kako više nikada nećemo preći ni 35, ni 45 posto. A tamo gde nismo sanjali da možemo da pređemo 60, dobili smo 70 - rekao je Vučić.

Autor: Iva Besarabić