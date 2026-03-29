IVICA DAČIĆ POSLAO PORUKU VUČIĆU: Ovo je pobeda za stabilnost Srbije, idemo dalje!

Predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić uputio je poruku javnosti putem svog Instagram naloga, u kojoj je čestitao pobedu koalicionoj listi „Aleksandar Vučić - Srbija, naša porodica“, ali i objasnio razloge svog smanjenog angažmana u prethodnom periodu.

Nakon objavljivanja prvih rezultata i potvrde pobede vladajuće koalicije, Ivica Dačić se obratio svojim pratiocima i biračima, ističući da postignuti rezultat predstavlja temelj za dalju stabilnost države.

Dačić je u svojoj objavi akcenat stavio na jedinstvo liste i poverenje koje su građani ukazali zajedničkom projektu sa Srpskom naprednom strankom.

- Želim da se zahvalim svima koji su dali svoj glas i poverenje našoj zajedničkoj koalicionoj izbornoj listi 'Aleksandar Vučić - Srbija, naša porodica'. To je glas za stabilnost i budućnost Srbije- napisao je lider socijalista.

On je uputio direktne čestitke predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i SNS-u na ostvarenom uspehu.

- Žao mi je što zbog mojeg zdravstvenog stanja nisam bio u mogućnosti da više doprinesem toj pobedi- iskren je bio Dačić, ne iznoseći dodatne detalje o prirodi zdravstvenih tegoba.

Lider SPS-a nije zaboravio ni svoju bazu, zahvalivši se svim strukturama unutar koalicije koje su iznele teret kampanje na terenu:

Aktivistima i članovima SPS-a

Jedinstvenoj Srbiji (Dragan Marković Palma)

Zelenima Srbije

Svoju objavu Dačić je zaključio kratkom i jasnom porukom koja nagoveštava nastavak političke borbe i učešće u budućoj vlasti: "Idemo dalje!"

Autor: S.M.