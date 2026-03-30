Komesarka Stanisavljević uručila pomoć za 40 porodica u Smederevu, ogrev obezbeđen za još 55 domaćinstava (FOTO)

Izvor: Pink.rs

Komesarka za izbeglice i migracije Nataša Stanisavljević zajedno sa gradonačelnicom Smedereva Jasminom Vojinović danas je uručila je pakete hrane za 40 porodica izbeglica i interno raseljenih lica, dok je ogrev obezbeđen za 55 porodica iz ovih kategorija.

Ovom prilikom, komesarka je obišla porodice interno raseljenih lica kojima su uručeni paketi hrane i razgovarala sa njima o svakodnevnim izazovima, potrebama i mogućnostima za unapređenje uslova života.

„Ovo je samo jedan od koraka koje Komesarijat preduzima kako bismo unapredili uslove života naših sugrađana koji su bili primorani da napuste svoje domove. Nastavićemo da pružamo podršku i u narednom periodu“, istakla je komesarka.

Do sada je kroz različite programe podrške obuhvaćeno skoro 1.000 porodica izbeglica i interno raseljenih lica sa teritorije grada Smedereva, dok je tokom prošle godine pomoć dobilo 214 porodica u vidu paketa hrane, ogreva i novčane podrške.

Komesarka je naglasila da, pored obezbeđivanja stambenih rešenja i dodele građevinskog materijala, značajnu ulogu ima i direktna pomoć u svakodnevnom životu, kao što su paketi hrane i ogrev, koji predstavljaju važan oslonac domaćinstvima.

Komesarijat nastavlja kontinuiranu saradnju sa jedinicama lokalne samouprave, kako bi se mere podrške prilagodile stvarnim potrebama korisnika i obezbedili što bolji rezultati na terenu.

Autor: D.Bošković

