Prljava igra političara Đokića! Koleginica ga slučajno razotkrila: Kandidaturu za predsednika sprema već godinu dana (VIDEO)

U jeku sve glasnijih spekulacija o političkim ambicijama rektora Vladana Đokića, u javnost su isplivale nove informacije koje dodatno podgrevaju sumnje da se iza akademske funkcije krije ozbiljna politička agenda.

Naime, dekan Fakulteta političkih nauka Maja Kovačević praktično je potvrdila ono o čemu se već dugo šuška da Đokić svoju predsedničku kandidaturu ne razmatra od juče, već da na tome radi najmanje godinu dana.

Gostujući u emisiji, Kovačevićeva je istakla da je političar Vladan Đokić još ranije dao saglasnost da se njegovo ime nađe na "studentskoj listi", što, kako tvrdi, nije nikakva novost, već kontinuitet političkog delovanja koje sada izlazi na videlo.

Dodatnu pažnju izazvao je i njen gest tokom događaja u Madlenijanumu, gde je zajedno sa prisutnima aplaudirala rektoru, što se tumači kao otvorena podrška njegovim političkim ambicijama:

- Kaže rektor, pre neki dan, ukoliko građani to od njega budu tražili, on će, a taj angažman, mislim na politički angažman, da prihvati. Da li to važi i za vas? Viđao sam vas na balkonu doma sindikata pre nekoliko dana, stojite pored i aplaudirate... Madlenijanuma, da. Madlenijanuma, oprostite, i aplaudirate mu. Da li je taj aplauz, da li možemo ga shvatiti kao podršku za takav stan rektora? - pitao je voditelj, na šta je Kovačević odgovorila:

- Apsolutno, da vam kažem. Prvo u Madlenijanumu rektor je ponovo doživeo ovacije od prisutnih. On je, ako se sećate, ja bih rekla još pre godinu dana, javno rekao da je potpisao saglasnost da eventualno bude na studentskoj listi. Dakle, to nije nikakva novost. Sada je samo potvrdio ono što je već u javnosti postojalo.

Na osnovu nehotične izjave Maje Kovačević, izgleda da koliko god političar Đokić ostavlja prostor za "ukoliko građani to budu tražili", sve više deluje da je odluka već doneta - i to mnogo ranije nego što se priznaje.

Autor: S.M.