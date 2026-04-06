TAČNO U 13 ČASOVA! Predsednik Vučić se sutra obraća građanima

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratiće se medijima sutra u 13.00 časova.

Obraćanje javnosti biće organizovano u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Predsednik je danas razgovarao sa predstavnicima Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda i predstavnicima Mi - glas iz naroda.

Vučić je konsultacije sa strankama o dve teme - vanrednim parlamentarnim izborima i o odnosu prema EU i postupanju Srbije u složenim međunarodnim okolnostima na bezbednosnom i energetskom planu - počeo u petak, kada je razgovarao sa predstavnicima Pokreta socijalista, Saveza vojvođanskih Mađara i Stranke pravde i pomirenja.

Predsednik je nakon prvog dana konsultacija izjavio da je političke stranke pozvao na konsultacije zato što smatra da se čovečanstvo nalazi na ivici ambisa i zato što su potrebne ozbiljne odluke.

