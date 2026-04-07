Vučić se obraća u 13 časova: Nastavlja konsultacije sa strankama

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja danas od 10 časova konsultacije sa predstavnicima stranaka, saopštila je juče Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Vučić će se u 10 časova sastati sa predstavnicima Socijalističke partije Srbije, u 11 časova sa predstavnicima Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, a u 12 sa predstavnicima Socijaldemokratske partije Srbije.

Nakon toga, Vučić će se obratiti medijima u 13 časova. Vučić se juče sastao sa predstavnicima stranke "Mi-glas iz naroda" i Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda.

U petak on se sastao sa predstavnicima Pokreta socijalista, Saveza vojvođanskih Mađara i Stranke pravde i pomirenja. Vučić je sazvao konsultacije sa strankama o dve teme - vanrednim parlamentarnim izborima i o odnosu prema EU i postupanju Srbije u složenim međunarodnim okolnostima na bezbednosnom i energetskom planu, a nakon prvog dana konsultacija izjavio je da je političke stranke pozvao na konsultacije zato što smatra da se čovečanstvo nalazi na ivici ambisa i zato što su potrebne ozbiljne odluke.

On je tad naveo i da vanredni parlamentarni izbori formalno-pravno najranije mogu biti održani 31. maja, kao i da je moguće da izbori budu i krajem marta sledeće godine, ali da tada ne bi bili vanredni. Vučić je izjavio i da je neodgovorno i mnogo neozbiljno to što su opozicione stranke najavile da neće doći na konsultacije na koje je pozvao i istakao da Srbija mora da bude najvažnija i iznad uskih ličnih i partijskih interesa.

Predsednik Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) Balint Pastor izjavio je u petak, posle konsultacija sa predsednikom Srbije, da je stav SVM-a da nije vreme niti ima potrebe za vanrednim parlamentarnim izborima i da su stabilnost, predvidivost i razvoj na prvom mestu. Predsednik Stranke pravde i pomirenja (SPP) Usame Zukorlić izjavio je u petak posle konsultacija da je SPP uvek spremna za izbore, pogotovo u trenucima kada to postane konsenzus, ali da se moraju razmotriti sve okolnosti koje nam predstoje.

Predsednik Pokreta socijalista (PS) Aleksandar Vulin izjavio je posle konsultacija u petak da je razgovor bio ozbiljan i sadržajan i da je PS izneo stav da ne treba raspisivati izbore u trenutnoj atmosferi, kao i da je neophodna rekonstrukcija Vlade i da treba da bude sprovedena što pre.

Predsednik Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda Milan Krkobabić rekao je nakon konsultacija sa predsednikom u ponedeljak da je dijalog jedini izlaz iz nagomilanih problema, a da oduku o izborima treba doneti u skladu sa situacijom u zemlji, okruženju i u svetu, kao i u interesu građana dodajući da je ova stranka za njih spremna.

Predsednik poslaničke grupe "Mi - glas iz naroda" Branko Pavlović izjavio je nakon konsultacija da ta stranka nije za održavanje parlamentarnih izbora u maju ili junu, jer smatra da prvo treba unaprediti izborni proces i vratiti poverenje građana u izbore.

