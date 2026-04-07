Blokaderi potpuno skrenuli s' uma: 'VUČIĆ JE ZAMENJEN ROBOTOM'! Zamislite da ovakvi vode Srbiju (FOTO)

Blokaderi su potpuno izgubili kompas. Njihove izjave su van svake pameti.

Naime, blokader koji objavljuje postove pod pseudonimom "Kristal Met Dejmon" podelio je na mreži X poruku u kojoj se navodi da je "predsednik Vučić zamenjen robotom".

- Postoje indikacije da su Kinezi u saradnji sa Željkom Mitrovićem i njegovim istraživačkim centrom u Šimanovcima napravili savršenu repliku predsednika Vučića i zamenili ga prilikom njegove posete konferenciji za veštačku inteligenciju u Indiji. Cilj zamene je totalna kontrola Srbije od strane svetskih sila. On nije jedini zamenjeni političar u svetu, ali njegov Robot jeste najbolji model do sada. Ipak, možete primetiti da nema skroz ljudske pokrete i ponašanja ako pažljivo gledate njegove nastupe. Za sada se ne zna gde je pravi Vučić. Meni je ovo poslao prijatelj. Podeli i ti tvojim kontaktima - navodi se u objavi.