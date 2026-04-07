'LAKO JE UDARATI U DŽAK KOJI NE UZVRAĆA UDARAC' Vučić jasan - Poziv na dijalog nije trik, već suština demokratije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom obraćanja posle obavljenih konsultacija sa nekoliko političkih stranaka istakao da mu je žao onih koji odbijaju dijalog.

- Poziv na dijalog nije hir, trik, on je suština demokratije. Od 1. novembra 2024. godine uputio sam javno 154 poziva na razgovor političkim protivnicima, smatrajući da je od ključnog značaja da umirimo tenzije. Kakav god da sam, predsednik sam ove zemlje, sa velikim legitimitetom. Meni je žao onih koji odbijaju poziv na dijalog. Oni ne razumeju jednu stavr, time ne ruše mene, već institucije, demokratiju, ruše sebe. Šta je to što vam je posao? Ako imate i da ga optužite za bilo šta, dođite i recite mu u lice. Lako je udarati u džak koji ne uzvraća udarac. Ja želim da vas podsetima da sam kao jedan od opozicionih lidera, gotovo uvek dolazio na razgovor - rekao je predsednik.

Autor: D.Bošković