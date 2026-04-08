POČEO SASTANAK VUČIĆA SA KAREN PIRS: Predsednik i specijalna izaslanica Velike Britanije uskoro prisustvuju potpisivanju važnog ugovora

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stastao se sa specijalnom izaslanicom Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske za Zapadni Balkan Karen Pirs.

Sastanak je počeo u 12 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, a tema današnjeg razgovora jeste jačanje bilateralne saradnje, sa posebnim fokusom na političke i ekonomske odnose između Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva.

Nakon završetka sastanka, predsednik Vučić i specijalna izaslanica Pirs prisustvovaće potpisivanju ugovora između Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i kompanije AstraZeneca, kojim se potvrđuje nastavak saradnje u oblasti zdravstvene zaštite.

Autor: A.A.