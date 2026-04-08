VUČIĆ: OBEZBEDILI SMO NAJSKUPLJE LEKOVE NA SVETU! Ponosan sam, ovo će mnogim građanima produžiti život!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa specijalnom izaslanicom Ujedinjenog Kraljevstva Karen Pirs, nakon čega je prisustvovao potpisivanju ključnog ugovora između RFZO i kompanije AstraZeneka koji donosi revoluciju u lečenju najtežih bolesnika u našoj zemlji.

Predsednik je naglasio da je ovo jedan od najvažnijih dana za zdravstveni sistem, jer država na ovaj način direktno ulaže u produžetak života svojih građana.

Obraćanje predsednika Vučića

Vučić je precizirao da novi ugovor donosi inovativne onkološke terapije za čak 10 novih indikacija, što je vest koju su hiljade porodica u Srbiji čekale.

– Ovo je važan i veliki dan za našu zemlju i građane koji se bore sa teškim dijagnozama. Osiguravamo pristup lečenju raka dojke, pluća, bešike, jetre, žučnih puteva i jajnika. To su bolesti koje pogađaju ogroman broj ljudi i mi smo kao država morali da reagujemo – istakao je predsednik.

On je dodao da Srbija sada ima ono što imaju najbogatije zemlje sveta, ne štedeći na kvalitetu terapija.

– Ponosan sam na činjenicu da smo uspeli da obezbedimo najbolje i najskuplje lekove na svetu koji postoje. Ne postoje bolji! Čak i Zlatibor Lončar, koji svemu uvek nađe manu, rekao je da su ovi lekovi vrhunski. Zadovoljan sam zbog građana. Ovo će se osetiti u našem budžetu jer je cena izuzetno visoka, ali našim građanima će ovi lekovi produžiti život – zaključio je Vučić.

Pirs: U Srbiju stiže 10 inovativnih lekova AstraZenece za lečenje kancera

Specijalna izaslanica Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske za Zapadni Balkan Karen Pirs izrazila je veliko zadovoljstvo saradnjom, naglasivši da je ovo nastavak dugogodišnje tradicije partnerstva dve zemlje.

– Izuzetna mi je čast što sam prisustvovala potpisivanju. Ovih deset inovativnih lekova će značajno doprineti lečenju ljudi širom Srbije. Drago mi je da na ovaj način slavimo našu saradnju koja ima dugu tradiciju, koja seže od Prvog svetskog rata. Tada je na stotine hrabrih škotskih medicinskih sestara dobrovoljno radilo u srpskim bolnicama širom Srbije, koja se suočavala sa austrougarskom invazijom, ali i smrtonosnom epidemijom tifusa. To naše partnerstvo u oblasti zdravstva seže daleko u istoriju i zaista se radujemo tome što Srbija i AstraZeneca nastavljaju ovu saradnju – poručila je Pirs.

Pirs je izjavila da će na listu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) biti uvršteno 10 inovativnih lekova AstraZenece za različite oblike kancera i istakla da partnerstvo Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva u oblasti zdravstva seže daleko u istoriju.

Pirs je rekla da se radi o lekovima koji se primenjuju u lečenju raka jajnika, jetre i drugi inovativni lekovi koji će, kako je istakla, imati veliki doprinos u lečenju građana širom Srbije.

Autor: D.S.