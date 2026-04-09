Vučić nastavio konsultacije: Sastao se sa Udruženim sindikatom Sloga, očekuje ga i razgovor sa predstavnicima SNS-a

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je danas konsultacije sa političkim strankama sastankom sa predstavnicima Udruženog sindikata Srbije "Sloga".

U Generalni sekretarijat predsednika Republike, nešto posle 11.30 časova, stigao je predsednik Udruženja sindikata Srbije "Sloga" Željko Veselinović sa saradnicima.

Na drugi sastanak u okviru konsultacija danas će doći predstavnici Srpske napredne stranke.

U utorak su održane konsultacije predsednika Srbije sa predstavnicima Socijaldemokratske patrije Srbije, Socijalističke partije Srbiije i Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini.

Vučić je pre toga u ponedeljak održao konsultacije sa predstavnicima Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda (PUPS) i Mi - glas iz naroda, a u petak, 3. aprila prve konsultacije održane su sa Pokretom socijalista, Savezom vojvođanskih Mađara i Strankom pravde i pomirenja.

Teme ovih konsultacije su vanredni parlamentarni izbori i odnos prema EU, kao i postupanje Srbije u složenim međunarodnim okolnostima na bezbednosnom i energetskom planu.

Predsednik Vučić izjavio je ranije da je u poslednjih pet godina devet puta pozvao na dijalog sve političke aktere u zemlji povodom različitih kriza i naveo da će bez obzira na odbijanja nekih nastaviti da poziva na dijalog.

Tada je upozorio i na to da oni koji nisu spremni da razgovaraju sa predsednikom svoje države nikada neće biti spremni da obavljaju najteže razgovore u interesu zemlje.

Kako je naveo, dosadašnjim tokom dijaloga i konsultacija na koje je pozvao prethodnih nekoliko dana je zadovoljan.

Autor: Pink.rs