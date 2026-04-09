Petković sa Sorensenom o dijalogu i rešenjima za tzv. zakone Prištine o strancima i vozilima

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković sastao se danas sa specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom sa kojim je razgovarao o toku dijaloga Beograda i Prištine, kao i primeni rešenja Evropske unije povodom takozvanog prištinskog zakona o strancima, ali i iznalaženju rešenja za takozvani zakon o motornim vozilima.

Petković je svom sagovorniku preneo da je pomenuto rešenje EU važno za život srpskog naroda i nesmetano funkcionisanje srpskih obrazovnih i zdravstvenih instutucija na prostoru Kosova i Metohije, ali da s druge strane postoje i dalje problemi po pitanju izdavanja dokumenta, navodi se u saopštenju Kancelarije za KiM.Zbog toga je važno, podvukao je Petković, da predstavnici EU prate aktivno taj proces kako bi se izbegle sve prepreke, ali i da se Evropska unija još snažnije angažuje kada je reč o iznalaženju rešenja za pitanje motornih vozila.Petković je istakao da je Beograd u svakom trenutku spreman za nastavak dijaloga sa Prištinom na tehničkom nivou i razgovore o nacrtu Statuta Zajednice srpskih opština, posebno imajući u vidu da se 19. aprila navršava 13 godina kako je potpisan Prvi briselski sporazum o normalizaciji odnosa kojim je predviđeno osnivanje ZSO.

- Zbog toga srpski narod s pravom očekuje da se ova preuzeta obaveza Prištine i ispuni, jer je njen garant sprovođenja i sama Evropska unija. Za Beograd je najvažnije da se na prostoru Kosova i Metohije očuvaju mir i bezbednost našeg naroda, uz poštovanje njihovih osnovnih ljudskih prava, dok jednostrani i eskalatorni potezi Prištine ne doprinose normalizaciji odnosa na terenu - naglasio je Petković.Tokom konstruktivnog razgovora, Beograd je preneo da je važno da se nastavi sa sprovođenjem Deklaracije o nestalim osobama, ali i da se pažnja posveti položaju interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije.



Autor: Jovana Nerić