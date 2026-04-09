AKTUELNO

Politika

U Gračanici uklanjaju srpske zastave uz asistenciju policije Živić: Međunarodna zajednica da reaguje (VIDEO)

Izvor: kosovo online, Foto: Kosovo Online ||

Nove zastave Srbije, koje su danas postavljene u Gračanici uoči Vaskrsa, večeras se uklanjaju uz asistenciju Kosovske policije. Gradonačelnik Gračanice Novak Živić istakao je da je to još jedan pritisak na Srbe.

Živić je za Kosovo onlajn rekao da u uklanjanju zastava asistira Kosovska policija iz Prištine, te da mu je rečeno da se radi po naredbi ministra za lokalnu samoupravu Eljberta Krasnićija.

Foto: Kosovo Online

„Ovo je još jedan pokazatelj kako se vlasti u Prištini ponašaju prema Srbima. Dok se u Prištini i ostalim većinski albanskim sredinama albanske zastave vijore na svakom koraku, u Gračanici smeta sve ono što podseća na Srbe“, rekao je Živić.

On je zatražio reakciju međunarodne zajednice.

„Osuđujem ovaj postupak i apelujem na međunarodnu zajednicu da reaguje“, rekao je Živić.

Foto: Kosovo Online

Trobojke su danas tokom prepodneva zamenjene duž magistralnog puta u Gračanici.

Autor: A.A.

#Gračanica

#Vaskrs

#Zastava

