Vučić čestitao Vaskrs Patrijarhu: Vaskrs nas inspiriše da ostanemo istrajni

Izvor: Pink.rs

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uputio je čestitku Njegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju, sveštenstvu i monaštvu, kao i svim pravoslavnim vernicima, koji Vaskrs slave po Julijanskom kalendaru.

U čestitki se kaže:

”Vaša Svetosti,

Čestitam Vam najveći hrišćanski praznik, u uverenju da će svetlost Vaskrsa obasjati naš narod u čvrstoj veri u trijumf života, mira, dobrote i pravde.

U vremenu kada nerazumevanje i rat potresaju svet na raznim meridijanima i kada naša zemlja trpi različite pritiske, neprolazna poruka Vaskrsa naročito je važna.

Praznik pobede života i simbol neprekidne obnove čoveka i zajednice snažno nas inspiriše da, poput naših slavnih predaka čijoj se plemenitosti i hrabrosti divimo, ostanemo istrajni na putu opredeljenja za svet mira, istinske pravednosti i dubokog čovekoljublja.

U radosti Vaskrsa, naše misli i molitve i danas su posvećene srpskom narodu širom sveta, a posebno na Kosovu i Metohiji.

Izražavam najdublju zahvalnost za doprinos koji opstanku i progresu srpskog naroda, ma gde da živi, pružate Vi lično, Vaša Svetosti i naša Svetosavska crkva.

Želim da nam praznik daruje mudrost i strpljenje da zajedno nastavimo da gradimo državu napretka, čuvajući mir kao najvišu vrednost i negujući poštovanje prema svakom pojedincu.

Želim Vam da ove praznične dane provedete u duhovnom miru, dobrom zdravlju i porodičnoj sreći, ispunjeni radošću koju donosi vest o Vaskrsenju.

Hristos Vaskrse!”

Autor: A.A.

