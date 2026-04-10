Kakva je situacija kod vas na pumpama?! Evroposlanica uništena argumentima

Članica Predsedništva Srpske napredne stranke (SNS) Milica Nikolić reagovala je na komentar evroposlanice Irene Joveve povodom teksta koji je objavio "Politiko", a u kojem se navodi da "Evropska komisija razmatra da Srbiji uskrati do 1,5 milijardi evra".
- O "promenama", sigurno ne odlučuješ ti ili drugi stranac, nego građani Srbije. Pošto vas boli Vučićeva nezavisna i suverena politika, lažete o "nasilju, korupciji…" A, pošto kod nas, "bez prosperiteta", na pumpama ima goriva, kakva je situacija u Sloveniji, sa prosperitetom?! - napisala je Nikolićeva na društvenoj mreži "Iks".
Milica Nikolić joj je uputila oštru poruku potkrepljenu činjenicama:
Takođe, Ana Brnabić, predsednica Narodne skupštine, odgovorila je na mreži Iks poslanici Evropskog parlamenta iz grupe Obnovimo Evropu (Renew Europe), Ireni Jovevoj, koja je na toj platformi iznela neistine o predsedniku Srbije.
Not quite sure when did @IJoveva get her Serbian citizenship and the right to vote in Serbia? She didn't? Well, then she has absolutely no right to call for a change in Serbia. The same way as I have no right to call for a change of leadership or elected government in Slovenia.… https://t.co/KVahUhNKfk— Ana Brnabic (@anabrnabic) 10. април 2026.
Podsetimo, Slovenija je postala prva zemlja Evropske unije koja je uvela ograničenja u točenju goriva usled poremećaja u snabdevanju izazvanih situacijom na Bliskom istoku.
U drugim delovima Evrope građani su nezadovoljni i traže od vlade da hitno reaguje zbog poskupljenja, koje je postalo izuzetno opterećujuće - kao što je slučaj na tlu Skandinavije.
Odsustvo nemira i takvih reakcija u Srbiji još jednom pokazuje mudru politiku Aleksandra Vučića, koji je vodio računa da rezerve naftnih derivata budu na zavidnom nivou.
